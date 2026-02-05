Életmód
Egy hosszú élet szakértő elmagyarázza, hogyan hatnak a nappali szunyókálások a szívre
Orvosi megfigyelések is alátámasztják
Elmondása szerint Görögország egyes régióiban, ahol sokan megérik az időskort, bevett hagyomány a délutáni szunyókálás. A tudós megjegyezte, hogy ezek a szokások értékesek, mert kevés erőfeszítést igényelnek, és egyidejűleg javítják a mindennapi jólétet. Úgy véli, hogy pontosan az ilyen gyakorlatok befolyásolhatják pozitívan a várható élettartamot.
Buettner hangsúlyozta, hogy a nappali szunyókálás előnyeit orvosi megfigyelések is alátámasztják. Az általa idézett adatok szerint egy körülbelül 20 perces, hetente körülbelül ötször megismételt szunyókálás a szívbetegségek kockázatának körülbelül 30 százalékos csökkenésével járhat együtt.