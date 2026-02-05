2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 379.31 Ft
USD 321.97 Ft

Életmód

Egy hosszú élet szakértő elmagyarázza, hogyan hatnak a nappali szunyókálások a szívre

Orvosi megfigyelések is alátámasztják

MH
 2026. február 5. csütörtök. 12:41
A napközbeni rövid szunyókálás összefüggésben állhat a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenésével Dan Buettner, a hosszú élettartammal foglalkozó kutató szerint, akinek eredményeiről a brit Daily Mirror újság számolt be.

A napközbeni rövid alvás (szieszta) 5–20 perces időtartamban növeli a teljesítőképességet, regenerálja a testet és a szellemet is
Fotó: AFP/Science Photo Library/AAT/Science Photo Libra/Sakkmesterke

Elmondása szerint Görögország egyes régióiban, ahol sokan megérik az időskort, bevett hagyomány a délutáni szunyókálás. A tudós megjegyezte, hogy ezek a szokások értékesek, mert kevés erőfeszítést igényelnek, és egyidejűleg javítják a mindennapi jólétet. Úgy véli, hogy pontosan az ilyen gyakorlatok befolyásolhatják pozitívan a várható élettartamot.

Buettner hangsúlyozta, hogy a nappali szunyókálás előnyeit orvosi megfigyelések is alátámasztják. Az általa idézett adatok szerint egy körülbelül 20 perces, hetente körülbelül ötször megismételt szunyókálás a szívbetegségek kockázatának körülbelül 30 százalékos csökkenésével járhat együtt.

