2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 380.93 Ft
USD 322.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Miért folyik az orrunk hideg időben?

Az emberek körülbelül 50–90%-a tapasztal orrfolyást hideg időben

MH
 2026. február 5. csütörtök. 9:57
Megosztás

A hideg idő beköszöntével sokan tapasztalunk egy kellemetlen állapotot – orrfolyást. A szél és az alacsony hőmérséklet miatt az orrunk a szokásosnál is jobban dolgozik. Amikor hideg levegőt lélegzünk be, a testünk elkezdi melegíteni és hidratálni azt. Ez a folyamat az orrjáratokban lévő erek kitágulásával jár, ami fokozott véráramláshoz vezet.

Miért folyik az orrunk hideg időben?
képünk illusztráció
Fotó: Northfoto

Ez azonban túlzott nyáktermeléshez is vezethet. Ez különösen szeles időben észrevehető, amikor a szemek is könnyezhetnek.

Kutatások szerint az emberek körülbelül 50–90%-a tapasztal orrfolyást hideg időben, különösen az asztmás vagy allergiás betegek. A téli probléma leküzdésére ajánlott kéznél tartani zsebkendőt, vagy sállal felmelegíteni a levegőt belélegzés előtt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink