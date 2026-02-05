Életmód
Miért folyik az orrunk hideg időben?
Az emberek körülbelül 50–90%-a tapasztal orrfolyást hideg időben
képünk illusztráció
Fotó: Northfoto
Ez azonban túlzott nyáktermeléshez is vezethet. Ez különösen szeles időben észrevehető, amikor a szemek is könnyezhetnek.
Kutatások szerint az emberek körülbelül 50–90%-a tapasztal orrfolyást hideg időben, különösen az asztmás vagy allergiás betegek. A téli probléma leküzdésére ajánlott kéznél tartani zsebkendőt, vagy sállal felmelegíteni a levegőt belélegzés előtt.