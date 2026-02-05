Miért folyik az orrunk hideg időben?

A hideg idő beköszöntével sokan tapasztalunk egy kellemetlen állapotot – orrfolyást. A szél és az alacsony hőmérséklet miatt az orrunk a szokásosnál is jobban dolgozik. Amikor hideg levegőt lélegzünk be, a testünk elkezdi melegíteni és hidratálni azt. Ez a folyamat az orrjáratokban lévő erek kitágulásával jár, ami fokozott véráramláshoz vezet.

Ez azonban túlzott nyáktermeléshez is vezethet. Ez különösen szeles időben észrevehető, amikor a szemek is könnyezhetnek.

Kutatások szerint az emberek körülbelül 50–90%-a tapasztal orrfolyást hideg időben, különösen az asztmás vagy allergiás betegek. A téli probléma leküzdésére ajánlott kéznél tartani zsebkendőt, vagy sállal felmelegíteni a levegőt belélegzés előtt.