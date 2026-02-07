Iszik bolti narancslevet?

Sokan a reggelit kávéval és frissen facsart narancslével kezdik. Azok azonban, akik ezt választják, leggyakrabban kész italokhoz nyúlnak, hogy elkerüljék a facsarás és a vele járó rendetlenséget.

A C-vitaminban, káliumban és antioxidánsokban gazdag gyümölcsital évek óta a reggeli egészséges kiegészítőjének számít. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy nem minden narancslé minőségileg egyforma.

A boltok polcain találhatók 100%-ban tiszta gyümölcslevek, de úgynevezett gyümölcsitalok is, amelyek összetétele és tápértéke nem hasonlítható össze a valódi gyümölcslével.

„Ha nem olvassa el figyelmesen a címkét, könnyen előfordulhat, hogy olyan terméket választ, amely valójában tele van édesítőszerekkel, aromákkal, savakkal, színezékekkel vagy erősen feldolgozott gyümölcslé-koncentrátumokkal” – figyelmeztet Aliza Marogy táplálkozási szakértő.

„A 100%-os narancslé egyszerűen narancsok kifacsarásával nyert lé, amely megőrzi a természetes vitaminokat és ásványi anyagokat, például a C-vitamint és a káliumot. Másrészt egyes gyártók „gyümölcsleveket” kínálnak, mert azok előállítása olcsóbb és hosszabb ideig eltarthatók” – mondta az Inessa étrend-kiegészítő márka alapítója, számol be a dnevno.

Táplálkozási szempontból azt tanácsolta, hogy tartsuk magunkat a tiszta narancsléhez, és mindig ellenőrizzük a termék összetevőit. A különbség gyakran a csomagolás apró betűs részében rejtőzik. Míg a valódi gyümölcslé csak természetes gyümölcslevet tartalmaz, a gyümölcsital csak kis százalékban tartalmaz gyümölcslevet, hozzáadott cukorral és egyéb adalékanyagokkal.

Ezért tanácsolják a szakértők, hogy olvassuk el a címkéket. Ha valódi egészségügyi előnyöket szeretnénk, válasszunk olyan termékeket, amelyek címkéjén egyértelműen szerepel a „100% narancslé” felirat, és nincsenek hozzáadott összetevők. Ellenkező esetben az egészségesnek tartott reggeli szokásunk csak egy újabb rejtett cukorforrás lehet.