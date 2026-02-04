Ez a szín Kínában a szégyen és az árulás szimbóluma

A Kínába utazókat gyakran meglepi, hogy a zöld holmik szinte soha nem szerepelnek a kínaiak mindennapi ruhatárában. A szakértők szerint ennek oka az évszázadok alatt kialakult történelmi és kulturális összefüggésekben rejlik.

Az ázsiai országban a zöld színnek negatív felhangja van az ősi hagyományok és a házastársi hűtlenséggel kapcsolatos legendák miatt, ezért sok helyi lakos igyekszik elkerülni a ruházatában és kiegészítőiben – írja a Sports.kz a Live24.ru-ra hivatkozva.

A múltban a zöld a szegénységet, a kudarcot és az alacsony társadalmi státuszt szimbolizálta. A császári udvarban eunuchok, alacsony rangú tisztviselők, sőt bizonyos időszakokban bűnözők is viselték.

Egy közismert legenda tovább erősítette ezt az érzést. A hagyomány szerint egy férfi zöld kalapot viselt, ami titkos jelévé vált annak, hogy a felesége hűtlen. Azóta a „zöld kalap viselése” kifejezés Kínában, különösen a férfiak körében, szorosan összefügg a házassági szégyennel.

Emiatt a kínaiak még mindig kerülik a zöld fejdíszeket, és általánosságban is kerülik a zöld színt az öltözködésben. A szakértők azt tanácsolják a turistáknak, hogy vegyék figyelembe ezt a kulturális árnyalatot az öltözékek és ajándékok kiválasztásakor, hogy ne hozzák a házigazdáikat kínos helyzetbe.