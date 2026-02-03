Tévhit az aszpirinről

A rendszeres aszpirinhasználat nem csökkenti a rosszindulatú daganatok kialakulásának kockázatát idősebb felnőtteknél. Erre a következtetésre jutottak a Monash Egyetem kutatói, akik a JAMA Oncology folyóiratban tették közzé eredményeiket .

Az elemzés 19 114, 70 éves vagy annál idősebb ausztrál és amerikai lakos adatain alapult. A résztvevőket két csoportra osztották: az egyik napi 100 milligramm aszpirint kapott, míg a másik placebót. A kísérlet aktív fázisa több évig tartott, ezt követően a tudósok gyógyszer szedése nélkül figyelték az önkéntesek egészségi állapotát.

A kutatók egy átlagosan 8,6 éves követési időszak alatt nem találtak statisztikailag szignifikáns különbséget a csoportok között a rák előfordulásában. További elemzések azonban azt mutatták, hogy a rákos halálozás 15 százalékkal magasabb volt azoknál a résztvevőknél, akik korábban aszpirint szedtek.

A kutatók azt is megjegyezték, hogy ez a hatás fokozatosan gyengült a klinikai vizsgálat befejezése után. A tanulmány szerzői szerint az aszpirin rákmegelőzés céljából történő elkezdése idősebb felnőtteknél nem logikus.

A tudósok hangsúlyozzák, hogy az aszpirin használatáról szóló döntést egyénileg és csak orvossal folytatott konzultációt követően kell meghozni, és nem egyetemes ajánlásokon alapulni.