Milyen betegségre utalhat a száraz bőr és az állandóan hideg ujjak?
Egy terapeuta elmagyarázta
Az orvos szerint az ilyen panaszokat gyakran mikrotápanyag-hiánynak tulajdonítják, de a gyakorlatban gyakran pajzsmirigy-működési zavarral társulnak. Pajzsmirigy-alulműködés esetén a pajzsmirigy elégtelen mennyiségű hormont termel, ami az egész szervezetre kihat.
Ahogy a szakember elmagyarázta, a pajzsmirigyhormonok szerepet játszanak az anyagcsere, az érrendszer tónusának és a szívműködés szabályozásában. Amikor csökkennek, a véráramlás a létfontosságú szervekhez oszlik el. Ennek eredményeként a kezek és a lábak még kellemes környezeti hőmérsékleten is hidegnek érződnek.
A körmök ugyanezen okból szenvednek: kevesebb oxigénhez és tápanyaghoz jutnak, ami fokozott szárazsághoz és töredezéshez vezet. Hasonló változások a hajat is érinthetik.
Az orvos a pajzsmirigy-alulműködés további lehetséges tüneteiként azonosította a koncentrációs nehézségeket, az érzelmi lassúságot és a székrekedésre való hajlamot. A szakértő azonban megjegyezte, hogy a betegség fokozatosan alakul ki, ezért sokan sokáig nem társítják romló egészségi állapotukat a lehetséges pajzsmirigyproblémával, és halogatják az orvoshoz fordulást.