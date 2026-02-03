Milyen betegségre utalhat a száraz bőr és az állandóan hideg ujjak?

A száraz bőr, a töredező körmök, az állandó fáradtság, valamint a hideg kezek és lábak inkább pajzsmirigy-alulműködésre, mintsem vitaminhiányra utalhatnak – magyarázta O. Csistik terapeuta a Lenta.ru-nak adott interjújában.

Az orvos szerint az ilyen panaszokat gyakran mikrotápanyag-hiánynak tulajdonítják, de a gyakorlatban gyakran pajzsmirigy-működési zavarral társulnak. Pajzsmirigy-alulműködés esetén a pajzsmirigy elégtelen mennyiségű hormont termel, ami az egész szervezetre kihat.

Ahogy a szakember elmagyarázta, a pajzsmirigyhormonok szerepet játszanak az anyagcsere, az érrendszer tónusának és a szívműködés szabályozásában. Amikor csökkennek, a véráramlás a létfontosságú szervekhez oszlik el. Ennek eredményeként a kezek és a lábak még kellemes környezeti hőmérsékleten is hidegnek érződnek.

A körmök ugyanezen okból szenvednek: kevesebb oxigénhez és tápanyaghoz jutnak, ami fokozott szárazsághoz és töredezéshez vezet. Hasonló változások a hajat is érinthetik.

Az orvos a pajzsmirigy-alulműködés további lehetséges tüneteiként azonosította a koncentrációs nehézségeket, az érzelmi lassúságot és a székrekedésre való hajlamot. A szakértő azonban megjegyezte, hogy a betegség fokozatosan alakul ki, ezért sokan sokáig nem társítják romló egészségi állapotukat a lehetséges pajzsmirigyproblémával, és halogatják az orvoshoz fordulást.