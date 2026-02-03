Miért tilos a mézet forró teához adni?

A méznek nincsenek jelentős gyógyhatásai, és magas hőmérsékletnek kitéve elveszítheti még azokat a korlátozott jótékony hatásait is, amelyekkel rendelkezik – állítja A. Kondrakhin szakértő .

Szerinte közhiedelem, hogy a méz különféle betegségeket gyógyíthat, de ez az állítás nem igaz. A szakember hangsúlyozta, hogy a méz lényegében gyorsan emészthető szénhidrátok forrása. Tartalmaz vitaminokat és néhány jótékony vegyületet, de a termék nem tekinthető kezelésnek a szakértő szerint.

Kondrakhin azt is megjegyezte, hogy a méz forró italokhoz való hozzáadása megváltoztatja annak tulajdonságait. A melegítés elpusztítja a vitaminokat, és maga a termék potenciálisan rákkeltő anyagokká bomlik le. Ennek eredményeként ez a fogyasztási mód megfosztja a mézet még a minimális előnyeitől is.

A szakértő kifejezetten megjegyezte, hogy a cukorbetegeknek körültekintően kell eljárniuk a méz fogyasztásában. Azt javasolta, hogy vegyék figyelembe az étrendben lévő cukor teljes mennyiségét, mivel a túlzott gyors szénhidrátok negatívan befolyásolhatják az egészséget. A szakember azonban tisztázta, hogy a cukor kis mennyiségben szükséges a szervezet számára, különösen intenzív fizikai aktivitás során.