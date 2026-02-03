Ezért imádja mindenki ezt a Japán diétás desszertet + VIDEÓ

A japán sajttorta ihlette, sütés nélküli verzió könnyű, krémes állagot ad, finom kávés ízzel. Pár egyszerű alapanyagból gyorsan elkészül, mégis meglepően elegáns. Ideális megoldás, ha édességre vágyik, de szeretne diétabarát keretek között maradni. Ráadásul pohárdesszertként tálalva vendégeknek is kifejezetten mutatós.

Japán sajttorta diétás verzióját

Hozzávalók (kb. 4 adag)

400–500 g sűrű görög joghurt (0–2% zsírtartalmú)

1 evőkanál erős feketekávé vagy 1 adag eszpresszó (kihűtve)

1–2 evőkanál eritrit vagy stevia ízlés szerint

1 teáskanál vaníliaaroma

10–12 db diétás vagy teljes kiőrlésű keksz (zabkeksz is jó)

cukormentes kakaópor a tetejére

Japán sajttorta diétás verziójának elkészítése

A joghurtot keverje simára a vaníliával, az édesítőszerrel és a kihűlt kávéval. A kekszeket rövid időre mártsa kávéba (ne áztassa el teljesen). Rétegezze a kekszet és a joghurtos krémet pohárba vagy egy kisebb tálba. A tetejét szórja meg kakaóporral. Hűtőben pihentesse legalább 2–4 órát, hogy a keksz megpuhuljon. Az állaga és ízvilága nagyon közel lesz a tiramisura, de jóval könnyebb és diétabarátabb, írja a dietaesfitnesz.hu.