Az áfonyalevél tea hatásai

Az áfonyalevél-tea jelentősen javíthatja az alvásminőséget azoknál az embereknél, akiknek nehézségeik vannak az elalvással és az éjszakai ébredésekkel. Erre a következtetésre jutottak japán kutatók, akik a Nutrients tudományos folyóiratban tették közzé eredményeiket.

A tanulmányban 50, 20 és 69 év közötti felnőtt önkéntes vett részt, akik alvászavarokra panaszkodtak. A kísérlet során a résztvevők naponta háromszor fogyasztottak egy italt: néhányan fermentált, flavonoid hiperoziddal dúsított áfonyalevél-teát kaptak, míg mások placebót.

Az eredmények elemzése azt mutatta, hogy a teát fogyasztó résztvevők szubjektív alvási pontszámaik javultak. Konkrétan kevesebb időt töltöttek ébren elalvás után, és alvási szokásaik stabilabbá váltak. A kutatók a legkifejezettebb változásokat azoknál az önkénteseknél figyelték meg, akiknél a kísérlet kezdetén a legsúlyosabb alvási problémák jelentkeztek.

A tudósok megjegyezték, hogy a pozitív hatás elsősorban az úgynevezett alvásfolytonosságot érintette – a gyakori ébredések nélküli alvás képességét. A tanulmány szerzői szerint az eredmények a hiperozid hatásával függenek össze, amely befolyásolhatja az alvásszabályozásban részt vevő szerotonin- és melatoninrendszereket.

A kiadvány azt is hangsúlyozza, hogy a résztvevők jól tolerálták az italt. A vizsgálat során nem figyeltek meg mellékhatásokat.