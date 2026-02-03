A tudósok felfedezték a fejfájás egy ősi okát

A lüktető fejfájás, amely köhögésre vagy fizikai megterhelésre súlyosbodik, távoli őseink, a neandervölgyiek öröksége lehet. A tudósok szerint koponyáik szerkezeti jellemzői ma is hatással vannak a modern emberek egészségére.

Kimberly Plomp antropológus és Ivens Barbosa Fernandez idegsebész új tanulmánya a Chiari I malformációra összpontosít, amely állapot során a kisagy a normális alá süllyed, és részben átnyomul a foramen magnumon. A malformáció okai még mindig nem teljesen ismertek.

A tanulmány szerzői azt találták, hogy az ilyen rendellenességben szenvedő betegeknél a nyakszirtcsont kevésbé domború és kisebb. Ez korlátozza a hátsó koponyaüreg térfogatát, és helyhiányt okoz a kisagynak. Ez az anatómia, mint kiderült, hasonló a neandervölgyiek koponyájához, akiket laposabb nyakszirtcsont jellemzett. Lehetséges, hogy ez a tulajdonság megakadályozza, hogy a modern emberi agy kényelmesen „beilleszkedjen” az öröklött koponyaformába.

Hipotézisük megerősítésére a kutatók 3D modellezést alkalmaztak, és a Chiari-malformációval élő résztvevők teljes genomszekvenálását tervezték elvégezni. Ez segíteni fog a koponyafelépítéssel kapcsolatos archaikus gének azonosításában, és potenciálisan elősegítheti a betegség korai diagnosztizálását és kezelését.