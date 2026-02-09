2026. február 9., hétfő

Előd

Életmód

A kutya javítja a memóriát, a macska a beszédet

Fitten tart

MH
 2026. február 9. hétfő. 6:23
A gyorsan öregedő népesség és a demencia előfordulásának növekedésével a tudósok egy váratlan szövetségest azonosítottak a kognitív egészség támogatásában: a háziállatokat.

Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka

Kutatások kimutatták, hogy a háziállatok tartása lelassíthatja az időskori memória- és beszédfejlődés romlását. A kutyatulajdonosok általában magasabb rövid és hosszú távú memória pontszámokkal rendelkeznek. A macskatulajdonosok kisebb mértékű verbális folyékonyság hanyatlását tapasztalják.

A hatás azonban az állat típusától függ: a madár- és haltulajdonosok nem mutattak jelentős javulást a kognitív teljesítményben.

Erre a következtetésre jutott Adriana Rostekova, a Genfi Egyetem munkatársa, aki az Európai Egészségügyi és Nyugdíjas Élet Longitudinális Tanulmányának adatait elemezte. A tudósok 18 éven át figyelték az 50 év feletti emberek kognitív állapotát. Felfedezték, hogy a kutyákkal és macskákkal való interakció egyedülálló stimuláló hatással lehet az agyra, és lelassíthatja az életkorral összefüggő változásokat.

A kutyákkal való interakció hatásai különösen szembetűnőek: aktiválja a prefrontális kérget, fokozza a figyelmet és javítja az érzelmi jólétet. Így a háziállatok fontos szerepet játszhatnak a demencia megelőzésében és az időskori életminőség fenntartásában.

