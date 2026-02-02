Életmód
Segíthet a tea a fogyásban?
A szakember szerint a tea antioxidánsok, nyomelemek és B-vitaminok forrása. Emellett élénkít és elősegíti a hatékonyabb méregtelenítést. Előnyei ellenére azonban a teafogyasztás nem vezet fogyáshoz, bár elősegítheti a folyamatot.
Ahogy a szakértő megjegyezte, az ital felgyorsíthatja az anyagcserét, ezáltal befolyásolva a szénhidrát- és zsíranyagcserét, ami elengedhetetlen a fogyáshoz.
A táplálkozási szakértő hozzátette, hogy ahhoz, hogy a tea elősegítse a fogyást, megfelelően kell beépíteni az étrendbe. Kerüljük például a nassolnivalókkal és édességekkel való fogyasztást.