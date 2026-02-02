2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Segíthet a tea a fogyásban?

Örök kérdés

MH
 2026. február 2. hétfő. 9:18
Megosztás

A tea nem segíti elő a fogyást és nem csökkenti a bőr alatti zsírt – mondta N. Lazurenko táplálkozási szakértő a Newsnak.

Segíthet a tea a fogyásban?
Képünk illusztráció
Fotó: Connect Images via AFP/Mara Ohlsson

A szakember szerint a tea antioxidánsok, nyomelemek és B-vitaminok forrása. Emellett élénkít és elősegíti a hatékonyabb méregtelenítést. Előnyei ellenére azonban a teafogyasztás nem vezet fogyáshoz, bár elősegítheti a folyamatot.

Ahogy a szakértő megjegyezte, az ital felgyorsíthatja az anyagcserét, ezáltal befolyásolva a szénhidrát- és zsíranyagcserét, ami elengedhetetlen a fogyáshoz.

A táplálkozási szakértő hozzátette, hogy ahhoz, hogy a tea elősegítse a fogyást, megfelelően kell beépíteni az étrendbe. Kerüljük például a nassolnivalókkal és édességekkel való fogyasztást.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink