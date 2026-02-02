2026. február 2., hétfő

Előd

Életmód

Mitől dagadhat be a bokánk?

Bizonyos esetekben a duzzanat nem az életmóddal, hanem betegségekkel is összefüggésben állhat

MH
 2026. február 2. hétfő. 9:55
Számos mindennapi tevékenység hozzájárulhat a duzzanat kialakulásához – magyarázta Sz. Liszicina táplálkozási szakértő a Vecsernyaja Moszkvának adott kommentárjában.

Mitől dagadhat be a bokánk?
Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/I3H/Ian Hooton

A szakember szerint a folyadékretenció gyakran összefügg a vízhiánnyal, a nehéz esti étkezésekkel, a krónikus stresszel, az alváshiánnyal és a hosszan tartó böjtöléssel. Az ödéma kialakulhat akár túl sok só bevitelével az étrendben, akár annak teljes elhagyásával. A szakértő további kockázati tényezőként említette a túlzott cukorfogyasztást.

A táplálkozási szakértő különös figyelmet fordított a mozgásszegény életmódra. A testmozgás hiánya, a hosszan tartó ülés és a magas sarkú cipő viselése hozzájárul a nyirokcsomók pangásához, ami szintén hozzájárul az ödéma kialakulásához. Hasonló hatás figyelhető meg a szénhidrátok hosszú távú megvonása utáni újbóli bevezetésekor.

Lisicyna az alkohol hatását is megjegyezte: az alkoholos italok visszatartják a folyadékot a szervezetben, és negatívan befolyásolják a veseműködést. A szakember a füstölt húsokat, a chipset és a savanyúságokat említette a duzzanatot fokozó ételek között.

A szakértő hangsúlyozta, hogy bizonyos esetekben a duzzanat nem az életmóddal, hanem az egészségügyi állapotokkal – szív- és érrendszeri, máj- és vesebetegségekkel, endokrin rendellenességekkel, allergiás reakciókkal, valamint vénás és nyirokkeringési elégtelenséggel – is összefüggésben állhat.

