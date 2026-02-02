2026. február 2., hétfő

Hogyan hat a magnéziumhiány a szívre és az idegrendszerre?

Egy neurológus elmagyarázta

MH
 2026. február 2. hétfő. 12:07
A magnéziumhiány ideg-, izom- és szív- és érrendszeri problémákat okozhat – magyarázta E. Miroshnik neurológus a Vecsernyaja Moszkvának adott kommentárjában.

Hogyan hat a magnéziumhiány a szívre és az idegrendszerre?
A magnéziumhiányt (hypomagnesemia) a stresszes életmód, egyoldalú táplálkozás vagy fokozott fizikai igénybevétel is okozhatja
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Monika Skolimowska

A szakember szerint a magnéziumhiány gyakran hatással van az idegrendszerre. Az ember szorongást és ingerlékenységet, alvászavarokat, pánikrohamokat és állandó fáradtságérzetet tapasztalhat. A koncentráció is csökken, és a fejfájás gyakoribbá válik.

Az izomtünetek sem kevésbé észrevehetők. A magnéziumhiányt görcsök és izomgörcsök, valamint a karok és lábak bizsergése és zsibbadása kíséri. Továbbá, ennek a mikrotápanyagnak a hiánya negatívan befolyásolhatja a szívet és az ereket. Az orvos megjegyezte, hogy ilyen esetekben szapora szívverés, szabálytalan szívverés és megemelkedett vérnyomás is előfordulhat.

Miroshnik szerint a hosszan tartó és súlyos magnéziumhiány általános gyengeséget és hányingert, valamint étvágytalanságot okozhat. A károsodott kalciumfelszívódás növeli a csontritkulás kockázatát, és a nők gyakran tapasztalják a premenstruációs szindróma tüneteinek súlyosbodását.

Az orvosok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a túlzott magnéziumfogyasztás veszélyes is lehet.

