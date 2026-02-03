A rozmaring hatásos lehet a rákkezelésben?

A rozmaringkivonat csökkentheti a kemoterápia negatív hatásait az agyra. Erre a következtetésre jutottak azok a kutatók, akik laboratóriumi patkányokon végzett kísérletben vizsgálták a növény hatásait. Az eredményeket a Food & Function folyóiratban tették közzé.

A rozmaring (Rosmarinus officinalis) mediterrán származású, örökzöld, illatos félcserje, amely kiváló konyhai fűszer és népi gyógynövény

A kísérletben az állatoknál oxaliplatin nevű rákellenes gyógyszerrel idéztek elő kognitív károsodást. A patkányoknak ezután rozmaringot adtak, alkoholos kivonatként vagy nanorészecske formájában. Mindkét kezelés hasonló eredményeket hozott: a hippocampus károsodása kevésbé volt súlyos, és a kognitív és viselkedési károsodások progressziója lelassult.

Az elemzés kimutatta, hogy a rozmaring segített helyreállítani az idegszövet antioxidáns védekezőképességét, csökkentette a gyulladásos folyamatok súlyosságát, és elnyomta a neuronális halállal kapcsolatos molekuláris mechanizmusok aktiválódását. Ezenkívül az oxaliplatin daganatellenes hatása megmaradt, és nem gyengült.

A tanulmány szerzői megjegyzik, hogy a kapott adatok elsőként egyértelműen bizonyítják a rozmaring agyvédő hatását a kemoterápia során.