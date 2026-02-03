Életmód
A rozmaring hatásos lehet a rákkezelésben?
Erre a következtetésre jutottak azok a kutatók
A kísérletben az állatoknál oxaliplatin nevű rákellenes gyógyszerrel idéztek elő kognitív károsodást. A patkányoknak ezután rozmaringot adtak, alkoholos kivonatként vagy nanorészecske formájában. Mindkét kezelés hasonló eredményeket hozott: a hippocampus károsodása kevésbé volt súlyos, és a kognitív és viselkedési károsodások progressziója lelassult.
Az elemzés kimutatta, hogy a rozmaring segített helyreállítani az idegszövet antioxidáns védekezőképességét, csökkentette a gyulladásos folyamatok súlyosságát, és elnyomta a neuronális halállal kapcsolatos molekuláris mechanizmusok aktiválódását. Ezenkívül az oxaliplatin daganatellenes hatása megmaradt, és nem gyengült.
A tanulmány szerzői megjegyzik, hogy a kapott adatok elsőként egyértelműen bizonyítják a rozmaring agyvédő hatását a kemoterápia során.