Akné a lábakon?

Ha valaha is kemény, kiemelkedő dudorokat vett észre a lábain, valószínűleg azt feltételezheti, hogy aknéja van. Akár tapasztal pattanásokat az arcán, akár nem, ez egy normális feltételezés. Végül is sok hasonlóság van bennük, ami logikusan arra készteti az embereket, hogy azt higgyék, pattanások vannak a lábukon. Azonban az esetek többségében ez nem így van.

Rendkívül ritka, hogy a pattanások a lábakon forduljanak elő. Ehelyett, a kiemelkedő dudorok valójában folliculitis lehet, ami csak azt jelenti, hogy gyulladás van a szőrtüszőkben. Továbbá ezek általában a lábszőrzet körül jelentkeznek, és még a legkisebb, legvékonyabb szőrszálak is begyulladhatnak. Ezért jelennek meg a lábon lévő pattanások.

A folliculitis és a pattanások megkülönböztetése azonban kissé bonyolult lehet. A folliculitis dudorok néha gennyesek lehetnek, ami miatt az emberek azt feltételezik, hogy pattanásról van szó. Viszkethetnek vagy éghetnek, és fájdalmasak lehetnek. És bár a folliculitis legtöbb esetben magától elmúlik, ha azt észleli, hogy hirtelen jelentkezik, vagy sárga pörkösödés alakul ki rajta, bőrgyógyászhoz kell fordulni a bakteriális fertőzés kizárása érdekében.

De, mint minden bőrbetegség esetében, bár a tünetek frusztrálóak és zavaróak lehetnek, van egy maroknyi eljárás, amit megtehet a kezelés és a megelőzés érdekében.

Mi okozza a folliculitist?

A folliculitis számos konkrét szcenárióból ered, amelyek közül sokat mi magunk is kezelhetünk. Ez azért van, mert a benőtt szőrszálak esetében, vagy a hő, az izzadás és az elzáródás a leggyakoribb okok. Ezek az okok a legtöbb embernél meglehetősen gyakoriak, de szerencsére vannak olyan életmódbeli változtatások, amelyeket megtehetünk, és amelyek gyakran segítenek a folliculitis kezelésében.

Hogyan előzzük meg a folliculitis kialakulását

A folliculitis megelőzése érdekében óvakodjon a szűk ruházattól. Lehetőség szerint lazább, pamut ruhát válasszunk, és ha izzadtunk, vagy edzőteremben voltunk, azonnal cseréljük le az izzadt ruhákat és zuhanyozzunk le utána.

Egy másik fontos szempont? Figyeljünk oda a szőrtelenítési módszereinkre. Bár bosszantó lehet, valószínűleg a legjobb, ha teljesen abbahagyjuk a borotválkozást azokon a területeken, ahol a folliculitis előfordul – és nem ajánlott újrakezdeni, amíg a bőrünk meg nem gyógyul. Amikor azonban borotválkozunk, használjunk borotvakrémet, borotválkozzunk a szőrnövekedés irányában, használjunk éles borotvát, hámlasszuk le a bőrünket, majd azonnal hidratáljunk. Használjunk nyugtató összetevőket tartalmazó testápolókat.

Hogyan kezelik a folliculitist?

A kezelés gyakran kombinálja a vényköteles és a vény nélkül kapható helyi kezeléseket. Olyan tisztítókat ajánlunk, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a szalicilsav és a benzoil-peroxid, majd ezt követően helyi antibiotikumokat, naponta kétszer. Súlyos esetekben, néha szájon át szedhető antibiotikumokat alkalmaznak. Továbbá, ha úgy tűnik, hogy a választott szőrtelenítési módszer okozza vagy súlyosbítja a folliculitist, fontolják meg alternatívaként a lézeres szőrtelenítést.