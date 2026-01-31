Életmód
Akné a lábakon?
Valójában valami más lehet a háttérben
Rendkívül ritka, hogy a pattanások a lábakon forduljanak elő. Ehelyett, a kiemelkedő dudorok valójában folliculitis lehet, ami csak azt jelenti, hogy gyulladás van a szőrtüszőkben. Továbbá ezek általában a lábszőrzet körül jelentkeznek, és még a legkisebb, legvékonyabb szőrszálak is begyulladhatnak. Ezért jelennek meg a lábon lévő pattanások.
A folliculitis és a pattanások megkülönböztetése azonban kissé bonyolult lehet. A folliculitis dudorok néha gennyesek lehetnek, ami miatt az emberek azt feltételezik, hogy pattanásról van szó. Viszkethetnek vagy éghetnek, és fájdalmasak lehetnek. És bár a folliculitis legtöbb esetben magától elmúlik, ha azt észleli, hogy hirtelen jelentkezik, vagy sárga pörkösödés alakul ki rajta, bőrgyógyászhoz kell fordulni a bakteriális fertőzés kizárása érdekében.
De, mint minden bőrbetegség esetében, bár a tünetek frusztrálóak és zavaróak lehetnek, van egy maroknyi eljárás, amit megtehet a kezelés és a megelőzés érdekében.
Mi okozza a folliculitist?
A folliculitis számos konkrét szcenárióból ered, amelyek közül sokat mi magunk is kezelhetünk. Ez azért van, mert a benőtt szőrszálak esetében, vagy a hő, az izzadás és az elzáródás a leggyakoribb okok. Ezek az okok a legtöbb embernél meglehetősen gyakoriak, de szerencsére vannak olyan életmódbeli változtatások, amelyeket megtehetünk, és amelyek gyakran segítenek a folliculitis kezelésében.
Hogyan előzzük meg a folliculitis kialakulását
A folliculitis megelőzése érdekében óvakodjon a szűk ruházattól. Lehetőség szerint lazább, pamut ruhát válasszunk, és ha izzadtunk, vagy edzőteremben voltunk, azonnal cseréljük le az izzadt ruhákat és zuhanyozzunk le utána.
Egy másik fontos szempont? Figyeljünk oda a szőrtelenítési módszereinkre. Bár bosszantó lehet, valószínűleg a legjobb, ha teljesen abbahagyjuk a borotválkozást azokon a területeken, ahol a folliculitis előfordul – és nem ajánlott újrakezdeni, amíg a bőrünk meg nem gyógyul. Amikor azonban borotválkozunk, használjunk borotvakrémet, borotválkozzunk a szőrnövekedés irányában, használjunk éles borotvát, hámlasszuk le a bőrünket, majd azonnal hidratáljunk. Használjunk nyugtató összetevőket tartalmazó testápolókat.
Hogyan kezelik a folliculitist?
A kezelés gyakran kombinálja a vényköteles és a vény nélkül kapható helyi kezeléseket. Olyan tisztítókat ajánlunk, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint a szalicilsav és a benzoil-peroxid, majd ezt követően helyi antibiotikumokat, naponta kétszer. Súlyos esetekben, néha szájon át szedhető antibiotikumokat alkalmaznak. Továbbá, ha úgy tűnik, hogy a választott szőrtelenítési módszer okozza vagy súlyosbítja a folliculitist, fontolják meg alternatívaként a lézeres szőrtelenítést.