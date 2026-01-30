Segítik az agy jobb működését

Bizonyos ételek támogathatják az agyműködést, ha rendszeresen szerepelnek az étrendben. G. Volkova táplálkozási szakértő elmagyarázta ezt, felsorolva a kognitív funkciók szempontjából előnyös főbb élelmiszercsoportokat.

Az agy is öregszik, nem csak a test

A szakember szerint a zsíros halak kulcsszerepet játszanak. Omega-3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek a kognitív károsodás kockázatának csökkenésével járnak. Ezek az anyagok elengedhetetlenek az idegrendszer normális működéséhez és az agyműködés fenntartásához.

A szakértő kiemelte a dióféléket is. Gazdagok egészséges zsírokban, antioxidánsokban és E-vitaminban. Ez az összetétel segít fenntartani az agy plaszticitását, ami fontos a tanuláshoz és a memóriához.

Volkova a tojásokat emelte ki különös figyelemmel. Kolint tartalmaznak, amely az acetilkolin képződéséhez szükséges anyag. Ez az ingerületátvivő anyag kulcsszerepet játszik a memóriában és a tanulási mechanizmusokban.

A táplálkozási szakértő a bogyós gyümölcsök étrendbe való bevonását is javasolta. Ezek segítenek javítani az agyszövet mikrokeringését és csökkenteni az oxidatív stresszt. A teljes kiőrlésű gabonafélék szintén jótékony hatással vannak: segítenek fenntartani a stabil vércukorszintet, ami fontos az idegrendszer egészséges működéséhez.

Volkova a zöld leveles zöldségeket is fontos élelmiszercsoportként említette. K-vitamint és folátot tartalmaznak, amelyek a gyorsabb gondolkodással és a jobb memóriával hozhatók összefüggésbe.

Az orvos hangsúlyozta, hogy a pozitív hatást nem az egyes termékek egyszeri fogyasztása, hanem a rendszeres és kiegyensúlyozott étrend egésze biztosítja.