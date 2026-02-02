Igaz, hogy az éhes emberek ingerlékennyé válnak?

Egy brit és osztrák tudósok által végzett tanulmány kimutatta, hogy az éhség valóban agresszívvé és ingerlékennyé teszi az embereket – írja az EurekAlert .

A kísérletben hatvannégy felnőtt vett részt. Arra kérték őket, hogy három héten keresztül naponta ötször rögzítsék éhségszintjüket és az érzelmi jóllétük különböző mutatóit.

A kísérlet eredményei szerint az éhség dühössé, ingerlékennyé teszi az embereket, és csökkenti az örömérzetüket.

Továbbá kiderült, hogy a negatív érzelmeket mind az éhség napi ingadozása, mind azok az esetek váltották ki, amikor a vizsgálati alany hosszú ideig diétázott, majd áttért a normál étrendre.