Igaz, hogy az éhes emberek ingerlékennyé válnak?

Tanulmányok bizonyítják

 2026. február 2. hétfő. 7:18
Egy brit és osztrák tudósok által végzett tanulmány kimutatta, hogy az éhség valóban agresszívvé és ingerlékennyé teszi az embereket – írja az EurekAlert.

A kísérletben hatvannégy felnőtt vett részt. Arra kérték őket, hogy három héten keresztül naponta ötször rögzítsék éhségszintjüket és az érzelmi jóllétük különböző mutatóit.

A kísérlet eredményei szerint az éhség dühössé, ingerlékennyé teszi az embereket, és csökkenti az örömérzetüket.

Továbbá kiderült, hogy a negatív érzelmeket mind az éhség napi ingadozása, mind azok az esetek váltották ki, amikor a vizsgálati alany hosszú ideig diétázott, majd áttért a normál étrendre.

