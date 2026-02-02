Életmód
Igaz, hogy az éhes emberek ingerlékennyé válnak?
Tanulmányok bizonyítják
Képünk illusztráció
Fotó: Connect Images via AFP/Charles Gullung
A kísérletben hatvannégy felnőtt vett részt. Arra kérték őket, hogy három héten keresztül naponta ötször rögzítsék éhségszintjüket és az érzelmi jóllétük különböző mutatóit.
A kísérlet eredményei szerint az éhség dühössé, ingerlékennyé teszi az embereket, és csökkenti az örömérzetüket.
Továbbá kiderült, hogy a negatív érzelmeket mind az éhség napi ingadozása, mind azok az esetek váltották ki, amikor a vizsgálati alany hosszú ideig diétázott, majd áttért a normál étrendre.