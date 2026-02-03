Az Izvesztyiának adott interjúban L. Morozova onkológus egy egyszerű étrendi változtatásról beszélt , amely pozitívan befolyásolhatja a memóriát és a koncentrációt. Az orvos szerint a sütemények és édességek nassolnivalóként való kerülése támogathatja az agyműködést.

Ahogy a szakember elmagyarázta, az ilyen ételek hirtelen ingadozást okoznak a vércukorszintben. Közvetlenül a fogyasztásuk után az ember rövid ideig energialöketet tapasztalhat, de ezt követően a figyelem és a memória romlik. A glükózszint rendszeres emelkedésével a helyzet súlyosabbá válik: károsodnak az erek, az agy vérellátása romlik, hosszú távon pedig megnő az érrendszeri rendellenességek és a neurodegeneratív betegségek kockázata.

Egészségesebb alternatívaként Morozova a teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, zöldségek, tenger gyümölcsei, zöldségek, bogyós gyümölcsök, magvak, diófélék és erjesztett tejtermékek étrendbe való beillesztését javasolta. Az ilyen választás – mondja – stabilabb anyagcserét eredményez és támogatja az agyműködést.

Az orvos hangsúlyozta, hogy az egyes ételek vagy táplálékkiegészítők önmagukban nem fejtenek ki jelentős hatást. A kognitív funkciókra gyakorolt ​​védő hatás csak átfogó megközelítéssel érhető el. Ez magában foglalja a kiegyensúlyozott étrendet, a rendszeres testmozgást, a vérnyomás és a vércukorszint szabályozását, a megfelelő alvást és a rendszeres mentális stimulációt.