A sertéshús jót tehet az idősek egészségének?

Egy friss amerikai tanulmány új megvilágításba helyezi a vörös húsok szerepét az idősek étrendjében, különösen a sokáig mellőzött sertéshúst. Az egészség szempontjából meglepő előnyöket találtak a sovány, minimálisan feldolgozott sertéshús fogyasztásánál, amely segíthet az izomtömeg megőrzésében és az anyagcsere javításában.

A vörös hús hosszú ideje megosztja a táplálkozási szakembereket és a közvéleményt: sokak szemében egyet jelent az egészségtelen étkezéssel.

Az új amerikai táplálkozási irányelvek azonban – amelyek a 2025–2030 közötti időszakra vonatkoznak – a vörös húsokat új helyzetbe helyezik: most már a zöldségekkel és gyümölcsökkel egy sorban ajánlják őket, hangsúlyozva, hogy a fehérjeforrások változatossága fontos. A dél-dakotai South Dakota State University kutatói túlsúlyos, 65 év feletti felnőtteket vizsgáltak.

Az eredményekből kiderült, hogy a sovány sertéshúst fogyasztó nyugdíjasoknak jobb volt az inzulin-érzékenysége, ami különösen fontos az idősek anyagcsere-egészségének szempontjából.

Ezenkívül sikerült jobban megőrizniük a HDL-koleszterin szintjét, valamint a fogyás ellenére kevesebb izomtömeg-vesztést tapasztaltak a kutatók, ami az idősödő szervezet számára különösen értékes – írja a Fox News cikke alapján az Origo.

A sertéshús jól beilleszthető az egészséges étrendbe

A tanulmány vezető szerzője, Dr. Moul Dey szerint ezek az eredmények megkérdőjelezik azt a széles körben elterjedt nézetet, miszerint a vörös hús minden formában veszélyes az idősek étrendjébe.

„A pozitív hatások kizárólag a sovány, minimálisan feldolgozott sertéshúsra vonatkoznak, nem pedig a zsíros vagy feldolgozott húskészítményekre” – nyilatkozta a kutató. A Fox News cikkében megszólaló dietetikus, Erin Palinski-Wade szintén óvatosságra int. Véleménye szerint a sertéshús akkor illeszthető be egy egészséges étrendbe, ha nem uralja a tányért, és továbbra is nagy hangsúly marad a zöldségeken, a teljes kiőrlésű gabonákon és a hüvelyeseken (bab, borsó, lencse, stb...).

Egy ideális adag főtt sovány sertéshús szerinte 85–115 gramm körül alakul, amely inkább kiegészítője, nem pedig központi eleme az étkezésnek. A kutatás üzenete összességében nem a húsfogyasztás növelésére buzdít, hanem a tudatosabb választásra.