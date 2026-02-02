Az idősebb emberek megmaradt fogainak száma közvetlenül összefügg a hosszú élet esélyeivel. Erre a következtetésre jutottak japán kutatók, akiknek eredményeit Z. Kudayev szakértő kommentálta .

A kutatók hét éven át 43 774 idős japán lakost követtek nyomon. A vizsgálati időszak alatt 5707 résztvevő halt meg. Az elemzés kimutatta, hogy a halálozás kockázata jelentősen változott a fogak állapotától függően. Azoknál, akiknek kilenc vagy kevesebb foguk volt, 39 százalékkal magasabb volt a halálozás kockázata, mint azoknál, akiknek húsz vagy több foguk volt. A 10-19 foggal rendelkező résztvevőknél a halálozási arány is 18 százalékkal magasabb volt.

A legjelentősebb különbségeket a halálokokban figyelték meg. A legkevesebb foggal rendelkező emberek nagyobb valószínűséggel haltak meg rákban, szív- és érrendszeri betegségekben, valamint légzőszervi és gyomor-bélrendszeri állapotokban. Továbbá a sérülések és más külső tényezők szignifikánsan gyakoribb halálokok voltak ebben a csoportban.

Ahogy a szakértő megjegyezte, az ínybetegség szisztémás gyulladást válthat ki, ami növeli a szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi betegségek kockázatát. A fogvesztés gyakran a pszichológiai stressz miatti csökkent társas interakcióhoz is vezet, ami befolyásolhatja a kognitív funkciókat. Hangsúlyozzák a hiányzó fogak és az esések és sérülések fokozott kockázata közötti összefüggést is, amelyek különösen veszélyesek idősebb korban.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a fogpótlás viselése csökkentette a halálozás kockázatát a súlyos foghiányban szenvedők körében azokhoz képest, akiknél nem volt fogpótlás.