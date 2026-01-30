2026. január 30., péntek

Milyen betegségekre utalhat a köröm színe?

Fontos egészségügyi jelzés

MH
 2026. január 30. péntek. 10:19
Frissítve: 2026. január 30. 11:55
Amerikai szakértők kijelentették, hogy a körömszín változása gyakran különféle betegségekkel jár, és fontos egészségügyi jelzésként szolgálhat.

A köröm színének változása fertőzésekre és sérülésekre is figyelmeztet
Fotó: AFP/BSIP/HOUIN

Az orvosok szerint a teljesen vagy majdnem teljesen fehér körmök néha megfigyelhetők cukorbetegségben vagy májzsugorodásban szenvedőknél. Az orvosok azonban tisztázzák, hogy a világosabb körömlemez a korral összefüggő, betegségtől független jellemző is lehet.

A félig fehér, félig rózsaszín körmöket gyakran vesebetegség lehetséges jelének tekintik. A szakértők azt javasolják, hogy figyeljenek oda erre a kontrasztos színre.

Az orvosok szerint a sárgás körmök tüdőbetegségre vagy gombás fertőzésre utalhatnak. Ilyen esetekben fontos figyelembe venni az egyéb tüneteket és az általános egészségi állapotot.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a köröm alatti sötét csík, amely hirtelen megjelenik vagy alakját változtatni kezdi, különösen aggodalomra ad okot. Hacsak nem előzi meg mechanikai sérülés, az ilyen változás a melanoma tünete lehet.

