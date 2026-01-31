Milyen betegségek esetén kell kerülni a gyömbért?

A gyömbért gyakran tekintik univerzális gyógymódnak az immunrendszer és a gyomor-bél traktus támogatására, de bizonyos esetekben több kárt okozhat, mint hasznot, állítja O. Tarasova orvos.

A szakember szerint a friss gyömbérgyökér valóban kifejezett fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Használata azonban nem mindenkinek megfelelő. Az orvos megjegyezte, hogy a gyermekeknek, a terhes nőknek, valamint a központi idegrendszeri, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknek kerülniük kell a gyömbért.

Az orvos különös figyelmet fordított a gyömbér véralvadási rendszerre gyakorolt ​​hatására. A gyökér K-vitamin tartalma miatt fokozhatja az antikoagulánsok hatását. Ezért az étrendbe való bevitele nem biztonságos az ilyen gyógyszereket szedő betegek számára.

Továbbá a gyömbér stimuláló hatással van az idegrendszerre. Tarasova elmagyarázta, hogy a délutáni fogyasztása túlzott izgatottsághoz és alvási problémákhoz vezethet. Az ilyen hatások kockázatának csökkentése érdekében az orvos azt javasolta, hogy reggel, ebéd előtt fogyasszuk a gyömbért.

Korábban I. Vasziljeva kardiológus arról számolt be, hogy a zöld és fekete tea rendszeres fogyasztása a koszorúér-betegség, a stroke és a szív- és érrendszeri halálozás kockázatának csökkenésével jár.