Életmód

Miért gyakoribb a fejfájás télen?

Egy neurológus elmagyarázta

 2026. január 29. csütörtök. 12:41
A megfázásos évszakban sokan fokozott fájdalmat tapasztalnak, és ennek több oka is van Maria Lavrenova neurológus szerint.

Miért gyakoribb a fejfájás télen?
A hideg téli napokon gyakrabban fordul elő fejfájás
Fotó: AFP/Phanie/Garo

Az orvos szerint a hideg levegő irritálhatja a háromosztatú ideget. Ez felelős az éles, rövid távú fájdalomért, amelyet sokan tapasztalnak, amikor gyorsan esznek fagylaltot. Télen ez a mechanizmus gyakrabban aktiválódhat az alacsony hőmérséklet miatt.

A kiszáradás egy másik tényező. A fűtési szezonban a beltéri levegő kiszárad, a hideg hőmérséklet pedig tovább fokozza a nedvességvesztést a bőrön és a nyálkahártyákon keresztül. Ez a kombináció – jegyezte meg a szakember – gyakran fejfájáshoz vezet.

Továbbá a hideg hatással van az izomfeszültségre. Kint az emberek önkéntelenül is felemelik a vállukat, behúzzák a fejüket, és megfeszítik a nyakizmaikat, hogy megvédjék magukat a hidegtől. Ez a feszültség fájdalmat is okozhat a Lenta beszámolója szerint.

Ennek eredményeként a feszültség okozta fejfájás gyakran télen jelentkezik, kifejezetten e testhelyzet és izomfeszültség miatt. Azoknál, akik migréntől szenvednek, a helyzet súlyosbodhat: a légnyomás változásai és a hó vakító fénye gyakrabban válthat ki rohamokat, mint az év más időszakaiban – figyelmeztetett a neurológus.

