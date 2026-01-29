Mi köze a magnéziumnak a fejfájáshoz?

A nem megfelelő magnéziumbevitel összefüggésben állhat a súlyosabb fejfájásokkal és a megnövekedett stressz-szinttel. Erre a következtetésre jutottak török ​​kutatók, miután elemezték az egyetemi alkalmazottak étkezési szokásait és jólétét. Az eredményeket a Frontiers in Nutrition folyóiratban tették közzé.

A magnéziumhiány következménye lehet a depresszió is

A tanulmányban 150, 19 és 65 év közötti felnőtt vett részt. A tudósok összehasonlították az önkéntesek étrendi adatait egy olyan skála pontszámaival, amely a fejfájás napi aktivitásra és teljesítményre gyakorolt ​​hatását értékelte. Az elemzés kimutatta, hogy az alacsonyabb magnéziumbevitellel rendelkező résztvevők szignifikánsan magasabb pontszámokat értek el ezen a skálán. Ez azt jelentette, hogy a fejfájás jobban zavarta a munkájukat és a napi tevékenységeiket.

Továbbá ugyanez a csoport magasabb stressz-szintről is beszámolt. Egyértelmű összefüggést figyeltek meg: a magnéziumbevitel növekedésével a fejfájás és a stressz pontszámai csökkentek.

A tanulmány szerzői megjegyzik, hogy a magnézium számos idegrendszeri folyamatban vesz részt. Azt mondják, hogy hiánya csökkentheti a stresszel szembeni ellenállást és növelheti a fájdalomérzékenységet.