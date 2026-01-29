Megneveztek egy italt, amely segít megvédeni a szívet

Irina Vasziljeva kardiológus kijelentette, hogy a teafogyasztás a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának csökkent kockázatával jár. A szakember erről Telegram csatornáján számolt be .

Az orvos szerint a zöld és a fekete tea kínálja a legnagyobb előnyöket ebből a szempontból. Ezen italok rendszeres fogyasztása az étrendbe a koszorúér-betegség, az akut agyi érkatasztrófák és a szív- és érrendszeri betegségek okozta alacsonyabb halálozási kockázattal jár.

A kardiológus elmagyarázta, hogy az ital jótékony hatásai a benne található polifenoloknak köszönhetők. Ezek az anyagok antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek, és segítenek javítani az endotélium – az erek belső bélésének – működését.

Továbbá, ahogy Vasziljeva megjegyezte, a tea segít csökkenteni az úgynevezett „rossz” koleszterin szintjét a vérben. Hosszú távú, rendszeres fogyasztása a szisztolés vérnyomást is mérsékelten csökkentheti.

Az orvos a koffeintartalommal kapcsolatos aggályokat is kitért. Kijelentette, hogy a tanulmányok nem találtak összefüggést a teafogyasztás és a pitvarfibrilláció fokozott kockázata között.