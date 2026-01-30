Hogyan lehet leküzdeni az édesség utáni sóvárgást?

A RIA Novostinak adott interjúban E. Belousov gasztroenterológus elmagyarázta, hogyan lehet megbirkózni az édesség utáni vágyat.

Szerinte a cukor utáni sóvárgás összefügg a dopamin felszabadulásával, ami örömérzetet vált ki. A desszertekről való hirtelen lemondás nehéz lehet, ezért az orvos azt javasolja, hogy fokozatosan csökkentsük a fogyasztásukat, helyettesítve őket diófélékkel, gyümölcsökkel és természetes édesítőszerekkel.

Az orvos azt is megjegyezte, hogy fontos a stressz-szint kontrollálása, mivel ez gyakran az, ami kiváltja a vágyat valami édesség után.

A túlzott cukorfogyasztás negatívan hat a hasnyálmirigyre, aminek következtében a szervezet nagyobb mennyiségű inzulint termel. Ez növeli az inzulinrezisztencia kialakulásának kockázatát, ami végül cukorbetegséghez vezethet. A szakember azt javasolja, hogy gondosan figyelje az étrendjét, és válasszon egészségesebb alternatívákat az édességek helyett.