Egy gasztroenterológus egyszerű tanácsokat adott a gyomorégés megelőzésére étkezés után

Egy rövid séta étkezés után jelentősen enyhítheti a gyomorégés tüneteit D. Salhab gasztroenterológus szerint az Indian Expressnek adott kommentárjában .

Az orvos szerint nem ajánlott sokáig egy helyben ülni, vagy közvetlenül étkezés után lefeküdni. A tétlenség, különösen a fekvés, lelassítja a gyomor-bél traktust. Ennek eredményeként az emésztés lelassul, és a gyomor savas tartalma gyakrabban áramlik vissza a nyelőcsőbe, gyomorégést és kellemetlen érzést okozva.

Salhab megjegyezte, hogy már a mérsékelt étkezés utáni fizikai aktivitás is elősegíti az étel és a gyomorsav gyorsabb mozgását az emésztőrendszeren keresztül. Ez viszont csökkenti a savas reflux valószínűségét és segít enyhíteni a gyomorégést. Továbbá a könnyű testmozgás pozitív hatással van az emésztésre összességében, és csökkentheti a puffadást.

Az orvos hangsúlyozta, hogy ez kifejezetten a könnyű tevékenységekre, például a kényelmes sétára vonatkozik, nem pedig az intenzív testmozgásra. Ez a megközelítés segít támogatni a természetes emésztési folyamatokat és csökkenti a gyomor terhelését.