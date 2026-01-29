Életmód
Egy gasztroenterológus egyszerű tanácsokat adott a gyomorégés megelőzésére étkezés után
Jelentősen enyhítheti a tüneteket
Az orvos szerint nem ajánlott sokáig egy helyben ülni, vagy közvetlenül étkezés után lefeküdni. A tétlenség, különösen a fekvés, lelassítja a gyomor-bél traktust. Ennek eredményeként az emésztés lelassul, és a gyomor savas tartalma gyakrabban áramlik vissza a nyelőcsőbe, gyomorégést és kellemetlen érzést okozva.
Salhab megjegyezte, hogy már a mérsékelt étkezés utáni fizikai aktivitás is elősegíti az étel és a gyomorsav gyorsabb mozgását az emésztőrendszeren keresztül. Ez viszont csökkenti a savas reflux valószínűségét és segít enyhíteni a gyomorégést. Továbbá a könnyű testmozgás pozitív hatással van az emésztésre összességében, és csökkentheti a puffadást.
Az orvos hangsúlyozta, hogy ez kifejezetten a könnyű tevékenységekre, például a kényelmes sétára vonatkozik, nem pedig az intenzív testmozgásra. Ez a megközelítés segít támogatni a természetes emésztési folyamatokat és csökkenti a gyomor terhelését.