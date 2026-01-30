Betegséget jelezhet, ha folyamatosan hideg a lába?

Az állandóan hideg lábak nemcsak egyéni jellemzők lehetnek, hanem mögöttes egészségügyi problémák jelei is – magyarázta M. Vidal lábgyógyász az El Economistának adott kommentárjában .

A szakember szerint az egyik gyakori ok az egészségtelen szokások. A dohányzás és az alkoholfogyasztás negatívan befolyásolja az érrendszer egészségét és rontja a véráramlást, megnehezítve a végtagok felmelegedését. Hasonló hatást okozhatnak a túl szoros zoknik vagy a kényelmetlen cipők, amelyek szorítják a lábakat és rontják a vérkeringést.

Az orvos megjegyezte a lehetséges szív- és érrendszeri problémákat is. A hideg láb összefüggésben állhat a rossz vérkeringéssel, ami emelkedett koleszterinszinttel, plakk-lerakódással és magas vérnyomással járhat együtt. A mozgásszegény életmód további kockázati tényező: a hosszan tartó ülés lassítja az alsó végtagok véráramlását.

A fizikai okok mellett a lábgyógyász pszichológiai okokra is rámutatott. A fokozott szorongás, a krónikus stressz és bizonyos mentális zavarok befolyásolhatják az érrendszert, beleértve a lábakat is.

A szakértő azt is javasolta, hogy figyeljünk oda a pajzsmirigy állapotára. Szerinte a hideg kezek és lábak a pajzsmirigy működési zavarának jelei lehetnek, ezért ha folyamatosan fázunk, érdemes megfelelő kivizsgáláson átesni.