A zabpehely hatása két nap után

A zabpehely rövid távú fogyasztása jelentősen csökkentheti a vér koleszterinszintjét. Erre a következtetésre jutottak a Bonni Egyetem kutatói, miután egy kétnapos zabpehely diéta hatását vizsgálták a metabolikus szindrómában szenvedő emberekre. Az eredményeket a Nature Communications folyóiratban tették közzé.

A kísérlet részeként a résztvevők két napon keresztül napi 300 gramm zabpelyhet fogyasztottak. Az étkezés teljes energiaértéke körülbelül a felére csökkent a hagyományos étrendhez képest. Összehasonlításképpen egy kontrollcsoportot használtak, amely standard étrendet követett.

A tanulmány eredményei szerint a zabpelyhet fogyasztó önkénteseknél körülbelül 10 százalékkal alacsonyabb volt az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) koleszterin – az úgynevezett „rossz” koleszterin – szintje. A kutatók megjegyezték, hogy ez a hatás még a diéta befejezése után hat héttel is fennállt, annak ellenére, hogy a résztvevők visszatértek a szokásos étrendjükhöz.

A tanulmány szerzői az eredményeket nemcsak az átmeneti kalóriamegvonásnak, hanem a bélflóra összetételében bekövetkezett változásoknak is tulajdonítják. A zabpehelydiéta alatt a résztvevőknél megnőtt a hasznos baktériumok aránya. Hasonló változásokat azonban nem figyeltek meg azoknál, akik hat hétig mérsékeltebb zabpehelydiétát követtek.

A kutatók szerint a zabpelyhet is magában foglaló rövid, kétnapos időszakok egyszerű módja lehetnek a koleszterinszint fenntartásának és az anyagcserezavarok kockázatának csökkentésének.