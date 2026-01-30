A szakértők megnevezték az öt legegészségesebb sajtfajtát

Nem minden sajt egyformán egészséges, de egyes típusok üdvözlendő kiegészítői lehetnek az étrendnek. E. Martorano dietetikus és C. Mortillaro táplálkozási szakértő ezt magyarázta az Infobae-nek adott kommentárjában.

Mortillaro szerint a ricotta az egyik legegészségesebb sajt. Ez a sajt alacsony nátriumtartalmú, és könnyen emészthető tejsavófehérje forrása, így kíméletesebb a szervezethez, mint sok más fajta.

E. Martorano számos, jótékony tulajdonságokkal rendelkező sajtfajtát is kiemelt, köztük a parmezánt, a goudát és a pecorinót. A szakember kifejtette, hogy ezek az ételek gazdagok kalciumban, és hosszan tartó teltségérzetet biztosíthatnak. A táplálkozási szakértő azonban hangsúlyozta, hogy magas sótartalmuk miatt ezeket a sajtokat magas vérnyomásban vagy vesebetegségben szenvedőknek nem szabad nagy mennyiségben fogyasztaniuk.

Martorano a cheddar sajtot is felvette az egészséges alternatívák listájára, anélkül, hogy további korlátozásokat határozott volna meg a fogyasztásával kapcsolatban.