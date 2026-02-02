A fogszuvasodás növeli a szívbetegségek kockázatát?

A fogászati ​​problémák nemcsak a szájhigiéniát, hanem a szívműködést is befolyásolhatják Konsztantyin Poljakov sebész szerint, aki az előrehaladott fogszuvasodás lehetséges következményeiről értekezik.

A szakember szerint a fogszuvasodás egy fertőző folyamat. Amíg a károsodás a fog felszíni rétegeire korlátozódik, a szervezet gyakran magától megbirkózik vele. A helyzet azonban megváltozik, ha a károsodás eléri az ideget. Ilyenkor tartós gyulladásos góc alakul ki, amely hosszú ideig is fennállhat.

Súlyos krónikus betegségben nem szenvedőknél ezek a folyamatok gyakran észrevétlenek maradnak. Azonban legyengült immunrendszerű vagy szív- és érrendszeri problémákkal küzdő betegeknél megnő a szövődmények kockázata. A szervezetben fennálló krónikus gyulladás hozzájárulhat a szív nyálkahártyájának gyulladásához.

Továbbá az előrehaladott fogászati ​​problémákkal küzdő embereknél nagyobb valószínűséggel tapasztalható vérnyomás-ingadozás és koleszterinlerakódások kialakulása az érfalon. Ahogy az orvos elmagyarázta, ez egy szisztémás gyulladásos válasznak köszönhető, amely évekig is eltarthat. Ha valaki hosszú ideig kezeletlenül hagyja a szuvas fogát, a szív fokozott terhelés alatt kénytelen működni.

Végső soron a szakember szerint a kezeletlen fogászati ​​betegségek további kockázati tényezővé válnak, és súlyosbíthatják a meglévő egészségügyi problémákat.