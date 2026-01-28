2026. január 28., szerda

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Mindennapi szokások, amelyek károsak az agyunkra

Orvosi vélemény

MH
 2026. január 28. szerda. 21:22
Megosztás

Az alváshiány, az alkohol, a dohányzás és a rossz táplálkozás negatívan befolyásolja az agyműködést – mondta A. Tarasova neurológus a Life.ru-nak.

Mindennapi szokások, amelyek károsak az agyunkra
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/GPR/Science/Gorodenkoff Productions

Az orvos szerint a legsúlyosabb következményeket a dohányzás és az alkoholproblémák okozzák. Ezek a függőségek a homloklebenyt és a kisagyat érintik. Ahogy az orvos kifejtette, a rendszeres alkoholfogyasztás és a dohányzás csökkenti az intellektuális képességeket és növeli a stroke kockázatát.

Egy másik agykárosító tényező a kiegyensúlyozatlan táplálkozás. Ahogy Tarasova megjegyezte, az agy rosszul működik a tápanyagok és vitaminok hiánya miatt. Továbbá az egészségtelen táplálkozás megemelkedett koleszterinszinthez és vércukorszinthez vezethet, ami krónikus betegségekhez vezethet, amelyek negatívan befolyásolják az agyat.

Az orvos azt is javasolta, hogy aludj eleget (7-9 órát) és mozogj. Az alvás segít az agy regenerálódásában, a testmozgás pedig oxigénnel telíti azt és az egész testet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink