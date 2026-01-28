Mindennapi szokások, amelyek károsak az agyunkra

Az alváshiány, az alkohol, a dohányzás és a rossz táplálkozás negatívan befolyásolja az agyműködést – mondta A. Tarasova neurológus a Life.ru-nak.

Az orvos szerint a legsúlyosabb következményeket a dohányzás és az alkoholproblémák okozzák. Ezek a függőségek a homloklebenyt és a kisagyat érintik. Ahogy az orvos kifejtette, a rendszeres alkoholfogyasztás és a dohányzás csökkenti az intellektuális képességeket és növeli a stroke kockázatát.

Egy másik agykárosító tényező a kiegyensúlyozatlan táplálkozás. Ahogy Tarasova megjegyezte, az agy rosszul működik a tápanyagok és vitaminok hiánya miatt. Továbbá az egészségtelen táplálkozás megemelkedett koleszterinszinthez és vércukorszinthez vezethet, ami krónikus betegségekhez vezethet, amelyek negatívan befolyásolják az agyat.

Az orvos azt is javasolta, hogy aludj eleget (7-9 órát) és mozogj. Az alvás segít az agy regenerálódásában, a testmozgás pedig oxigénnel telíti azt és az egész testet.