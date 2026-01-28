Mennyit ér egy rövid szunyókálás napközben?

Egy rövid szunyókálás napközben fokozhatja az agy tanulási és információfelszívó képességét. Erre a következtetésre jutottak svájci és német kutatók. Eredményeiket a NeuroImage tudományos folyóiratban tették közzé .

A tudósok felfedezték, hogy egy 40-50 perces alvás elegendő ahhoz, hogy csökkentse a nap folyamán felhalmozódó ideghálózati torlódást. Ébrenlét közben az idegsejtek közötti kapcsolatok fokozatosan megerősödnek, de idővel ez a folyamat elkezd zavarni az új információk felszívódását.

A kísérletben 20 egészséges fiatal önkéntes vett részt. Különböző napokon vagy szunyókáltak, vagy ébren maradtak. A szunyókálás után a kutatók alacsonyabb általános idegi aktivitást figyeltek meg a résztvevőknél, de az agy megnövekedett képességét az új kapcsolatok kialakítására.

A tanulmány szerzői szerint az eredmények segítenek megmagyarázni, hogy a rövid nappali szunyókálások miért könnyítik meg az emberek koncentrációját és tanulását. A tudósok megjegyzik, hogy ez a hatás különösen intenzív szellemi terhelés esetén észrevehető.