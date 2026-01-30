Ez a hely a lakásban több baktérium van mint a WC-ülőkén

Ma már nehéz elképzelni a mindennapi életet a padló, a munkalapok és a fürdőszoba rendszeres tisztítása nélkül. Míg azonban a legtöbb ember letörli a látható felületeket, az apartmanban egy hely szinte mindig elhanyagolt marad, és pontosan ez a terület gyűjti össze a szennyeződéseket a leggyorsabban.

A villanykapcsolókról és ajtókilincsekről van szó, amelyeket naponta több tucatszor megérintünk, gyakran anélkül, hogy elgondolkodnánk azon, hogy valójában mennyire higiénikusak.

Ezeken a „rejtett” felületeken a baktériumok, a kezekről származó zsír, a por és minden, amit korábban megérintettünk – a mobiltelefonoktól és a pénztől kezdve a kulcsokig és a nyilvános felületekig – egész nap lerakódik. Különösen problémás, hogy ezeket a háztartás minden tagja, valamint a vendégek is használják, így könnyen baktériumok és vírusok terjedésének forrásává válhatnak.

A takarításkor azonban a kapcsolók és ajtókilincsek általában az utolsó helyet foglalják el a listán, vagy egyáltalán kihagyják őket.



Piszkosabb, mint a WC-ülőke

A higiéniai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezek a felületek még a WC-ülőkénél is piszkosabbak lehetnek, pontosan azért, mert gyakran érintik őket, és ritkán tisztítják meg. Gyerekekkel vagy háziállatokkal rendelkező háztartásokban a helyzet még szembetűnőbb, mivel a szennyeződés tovább terjed a kezekről, mancsokról és játékokról.

A jó hír az, hogy a kilincsek és kapcsolók karbantartása nem igényel sok időt. Elég, ha hetente egyszer-kétszer átdörzsöljük őket enyhe fertőtlenítőszerrel vagy alkohollal átitatott ruhával. Fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön közvetlen érintkezésbe a felülettel, hanem a ruhára vigyük fel, hogy ne sérüljön a vezeték.

A fogantyúkat alaposabban is lehet tisztítani, különösen a szélek és illesztések körül, ahol a szennyeződés könnyen felhalmozódik.



Ha ezt a kicsi, de hatékony szokást bevezeti a takarítási rutinjába, nemcsak rendezettebb lakása lesz, hanem jelentősen csökkenti az otthonában található baktériumok számát is. Gyakran a „láthatatlan” helyek jelentik a legnagyobb problémát, és egy kis odafigyelés nagy különbséget jelenthet az egész család egészségének szempontjából - írja a dnevno.

