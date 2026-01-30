Egy fogorvos megnevezte a leheletfrissítő termékeket

Bizonyos ételek jelentősen javíthatják a lehelet frissességét V. Minko fogorvos szerint . Elmagyarázza, hogy az egészséges étrend speciális termékek használata nélkül is segíthet a rossz lehelet leküzdésében.

A leheletfrissítők azonnali megoldást nyújtanak a kellemetlen szájszag ellen, gyakran mentolos és antibakteriális hatóanyagokkal is renelkeznek

Az orvos megjegyezte, hogy fontos a magas rosttartalmú zöldségek napi étrendbe való beépítése. Ezek között említette a sárgarépát, az articsókát, az avokádót, a cukkinit és a brokkolit. Az ezekben az élelmiszerekben található élelmi rost pozitív hatással van a gyomor-bélrendszer működésére, ami viszont a légzőszervi egészségre is jótékony hatással van.

A szakember külön kiemelte az almát. Nagy mennyiségű élelmi rostot tartalmaz, és rágva mechanikusan eltávolítja a lepedéket a fogak felszínéről. Ez frissebb leheletet eredményez.

A fogorvos a zöldségeket is fontos élelmiszerkategóriának nevezte. A vitaminok mellett illóolajokat is tartalmaznak, amelyek jótékony hatással vannak a szájüregre, és érezhetően frissítő hatást biztosítanak.

Minko azt is javasolta, hogy ízesítetlen, natúr joghurtot válasszunk. Fogyasztható magában, salátaöntetként, vagy reggelire is. Az orvos szerint a finomra vágott fűszernövények hozzáadása a joghurthoz fokozza frissítő tulajdonságait.

Összefoglalásként a szakértő megjegyezte, hogy a citrusfélék szintén hozzájárulnak a friss lehelethez, összegezve, hogy a kiegyensúlyozott étrend fontos szerepet játszik a szájhigiénia megőrzésében.