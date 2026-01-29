Betegségek, amelyek esetén tilos a citrom fogyasztása

A citrom nem mindenkinek való, sőt, bizonyos egészségügyi problémákat súlyosbíthat O. Csisztik gasztroenterológus szerint. A RIA Novostinak adott interjújában a szakember tisztázta, hogy mikor a legjobb elkerülni ezt a citrusfélét.

A citrom sem mindig egészséges vagy fogyasztható teljes egészében, különösen, ha a héja vegyszerekkel kezelt

Az orvos szerint a citrom fogyasztása nem ajánlott gyomorfekélyben, gyomorhurutban, mandulagyulladásban és gyomor-nyelőcső refluxban szenvedőknek. A termék allergiás reakciókban és fogérzékenységben szenvedőknek is nemkívánatos lehet.

Az orvos azt is tanácsolta a várandós és szoptató nőknek, hogy korlátozzák a citrom mennyiségét az étrendjükben. A kisgyermekes szülőknek is óvatosnak kell lenniük: a citrusféléket nem szabad a három év alatti gyermekek étrendjébe foglalni. A hasnyálmirigy-betegségben szenvedők is veszélyben vannak; nekik minimalizálniuk kell a citromfogyasztást.