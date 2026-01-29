A kávé hatása a magas vérnyomású emberek számára

Kínai kutatók felfedezték, hogy a kávé csökkenti a demencia kockázatát a magas vérnyomásban szenvedőknél. A tanulmány eredményeit a Scientific Reports című folyóiratban tették közzé .

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a mérsékelt tea- vagy kávéfogyasztás csökkenti a gyulladást és javítja a vér-agy gátat. Mindkét tényező összefüggésben áll a demencia kockázatának csökkenésével. Egy nemrégiben készült tanulmányban a kutatók megvizsgálták a rendszeres kávé- és teafogyasztás, valamint a betegség kialakulásának kockázata közötti összefüggést.

Az elemzéshez a több mint 0,5 millió ember egészségügyi adatait tartalmazó UK Biobank adatbázist használták. A kutatók a koffeintartalmú italok rendszeres fogyasztása és a demencia kockázata közötti összefüggést vizsgálták, figyelembe véve a magas vérnyomás és a szív- és érrendszeri betegségek jelenlétét.

Kiderült, hogy a magas vérnyomásban szenvedőknél fokozott a demencia kialakulásának kockázata, de azok, akik rendszeresen ittak teát vagy kávét, alacsonyabb kockázatot mutattak azokhoz képest, akik nem itták ezeket.

Azt is megállapították, hogy a kávé elkészítésének módja is fontos. Például azok az emberek, akik maguk őrölték a kávébabjukat, nagyobb előnyöket tapasztaltak. A tudósok azt feltételezték, hogy a rendszeres kávéfogyasztás a magas vérnyomású betegeknél csökkenti a gyulladást, ami viszont csökkenti a demencia kockázatát.

Ahogy a szakértők mondták, következtetéseik korreláción alapulnak, és további kutatásokra van szükség.