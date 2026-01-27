Felmelegít a téli estéken és egészséges is

Gyermekkorban sokan isznak kakaót, de felnőttként ez a szokás nagyon ritkává válik. Napi egy bögre kakaó nagyon sok előnnyel járhat.

Az ősi maja és azték kultúrák is esküdtek a kakaó gyógyhatására, sőt, az „istenek táplálékának” is tartották. A nyugati világ kakaóbab iránti viszonya inkább a cukros változatára, a csokoládéra összpontosít.



A maja sámánok talán nem is ismerték a magok hangulatjavító ereje mögött rejlő tudományt. Az étcsokoládé jót tesz a szívnek is.

Sokan még soha nem kóstolták a csokoládét a maga természetes és legtisztább formájában. A kakaó íze, amely valójában enyhén kesernyés és diószerű, igazán jellegzetes. Táplálkozási előnyei tagadhatatlanok, de sajnos az átalakítási folyamat során elveszhetnek.

A kakaó antioxidánsokban gazdag, különösen a flavonoidoknak nevezett polifenolokban. Igazi gyulladáscsökkentő csodaszer. A kakaóban található antioxidánsok segíthetnek semlegesíteni a szabad gyököket. A szabad gyökök olyan molekulák, amelyek szabadon kószálnak a szervezetben, sejtkárosodást, azaz az öregedés jeleit okozhatják, és gyulladásos egészségügyi állapotokat idézhetnek elő, amelyekről egy kicsit később még beszélünk.



Az agyi véráramlás javításával agyerősítőként is működnek. Tisztábban és gyorsabban gondolkodhat. A flavonoidok fontos szerepet játszanak a kognitív hanyatlás csökkentésében és a rövid távú memória javításában is.

A kakaófa a Theobroma névre hallgat, és van mögötte egy nem is olyan szupertitok. A teobromin nevű vegyület egy, a koffeinhez hasonló, természetes stimuláns. A koffein a cukorhoz hasonlóan energiabombaként működik.



A koffein az idegrendszerre hat, és azt a nyugtalan és szorongó érzést okozza, amelyet sokan tapasztalnak. A teobromin a szív- és érrendszerre hat.



A kakaó segít nyugodtnak maradni és alacsonyan tartani a stressz-szintet. A magnézium itt a varázsszó. Ez az ultraásványi anyag több mint 300 enzimreakciót támogat a szervezetben. A magnézium hormonszabályozóként működik, különösen a stresszel kapcsolatos hormonokra, például a kortizolra hat. A kakaó egyrészt segíthet az energizálásban, másrészt segíthet kordában tartani a stresszt.

A növényi élelmiszerek jó élelmirost-tartalékok, és a kakaó sem kivétel ez alól. A rosthiány az étrendben az, ami bélproblémákat és emésztési problémákat okoz. A kakaó egy másik csodálatos módja a nagyon szükséges rostok hozzáadásának. Dőljön hátra, és hagyja, hogy emésztőenzimjei és a bél jó mikrobiomja elvégezze a dolgát. A kakaó emellett nagyszerű cink- és növényi vasforrás, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges és aktív maradjon.

A stressz hatásaitól való megszabadulás nem az egyetlen dolog, amelyben a kakaó segíthet. A magnézium nyugtató hatással van az idegrendszerre. A triptofán szerotoninná, „a jó hangulatú hormonává” alakul át. Mindkét vegyi anyag valószínűleg hasznos a depresszió elleni küzdelemben.