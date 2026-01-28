A növényi alapú étrend és a tejérzékenységek terjedésével sokan keresik a tehéntej alternatíváját. A mandulatej az egyik legkelendőbb növényi alapú tej, gazdag állaga és íze miatt.

A mandulatej őrölt mandulából és vízből készül, de típustól függően más összetevőket is tartalmazhat. A legtöbben előre elkészítve vásárolják, bár viszonylag könnyen elkészíthető otthon is.

A feldolgozás során a mandulát és a vizet összekeverik, majd átszűrik, hogy eltávolítsák a pépet. Így egy sima folyadék marad. A legtöbb kereskedelmi mandulatejhez általában sűrítőanyagokat, tartósítószereket és ízesítőket adnak az íz, a textúra és az eltarthatóság javítása érdekében.

A mandulatej természetesen tejmentes, ami azt jelenti, hogy vegánok, valamint tejallergiások és laktózérzékenyek számára is alkalmas.

Csészénként (240 ml) mindössze 39 kalóriával a mandulatej nagyon alacsony kalóriatartalmú a tehéntejhez és más növényi alapú italokhoz képest. Emellett számos tápanyagot is tartalmaz.

A mandulatej kiváló és természetes forrása az E-vitaminnak, amely egy zsírban oldódó antioxidáns, amely segít megvédeni a szervezetet a szabad gyökök okozta károsodástól.

Egyes fajták kalciummal és D-vitaminnal vannak dúsítva, amelyek fontos tápanyagok a csontok egészségéhez. A házi készítésű változatok nem jó forrásai ezeknek a tápanyagoknak.

A mandula kiváló forrása az E-vitaminnak, amely egy zsírban oldódó vitamin, amely fontos a sejtek szabadgyökös károsodástól való védelmében. Az E-vitamin elősegíti a szem és a bőr egészségét, és szerepet játszhat az olyan betegségek elleni védelemben, mint a szívbetegségek.

Egy csésze (240 ml) kereskedelmi forgalomban kapható mandulatej az E-vitamin napi szükségletének 110%-át biztosítja.

A legtöbb ember túl sok hozzáadott cukrot fogyaszt desszertek, italok és édesítőszerek formájában. Így a természetesen alacsony cukortartalmú ételek és italok választása segíthet a testsúly kezelésében és bizonyos krónikus betegségek kockázatának korlátozásában. Sok növényi alapú tej ízesített és édesített. Valójában 1 csésze (240 ml) csokoládéval ízesített mandulatejben akár 21 gramm hozzáadott cukor is lehet.