A rágógumit már ősidők óta használják. A görögök a masztixfa nedvét rágták. Manapság azonban a rágógumit szintetikusan állítják elő, és tömeges értékesítésre gyártják.

Ha cukrot tartalmaz, a rágógumi növelheti a fogszuvasodás kockázatát. A szájban lévő baktériumok metabolizálják a szukralózt és más szénhidrátokat. Ez erodálhatja a fogak külső oldalán lévő zománcréteget.

A cukros rágógumi rágása azonban időnként nem jelent komoly egészségügyi kockázatot, különösen, ha jó a szájhigiénéje.

A cukormentes rágógumi adagonként kevesebb mint 0,5 gramm cukrot tartalmaz, és alternatív édesítőszereket használ.

Ha a rágógumi bizonyos ízesítőanyagokat, például citromsavat használ, az csökkentheti a lepedékképződést a szájban. Ne feledje azonban, hogy ha a rágógumi cukrot is tartalmaz, akkor a pozitív hatások semmissé válhatnak.

A rágás több nyáltermelésre késztet. Ez megvédi a száját a szuvasodástól és az eróziótól, mivel a nyál pufferként működik a fogak számára. A több nyál elszállíthatja a fogain felhalmozódó baktériumokat és savakat.

A rágógumi előnyei nem állnak meg a szájban. A több nyál segíthet egyensúlyba hozni a savakat a nyelőcsőben, enyhítve a savas reflux tüneteit.

A rágógumi segíthet a szájszárazságon is, legalábbis rövid ideig. De a refluxhoz hasonlóan ez sem gyógyír.

A rágógumi egyéb egészségügyi előnyöket is tartalmaz. Egy óránként 11 kalóriát égethet el, amíg rágózik. Idővel ezek összeadódnak. A rágógumizás fokozza az agy vérellátását, ami javíthatja a memóriát. Ha fáradtnak érzi magát, rágjon egy kis rágót, hogy éber maradjon. Ha rosszul érzi magát, a rágógumi által termelt nyál segíthet abban, hogy jobban érezze magát. Ez különösen igaz a terhesség alatti utazási betegségre és a reggeli rosszullétre.

Gondoskodjon arról, hogy étkezés vagy rágógumi rágás után jól megtisztítsa a fogait: naponta kétszer mosson fogat, ügyeljen arra, hogy fogait körös-körül, különböző szögekből, gyengéd nyomással mossa, használjon fogselymet, hogy elérje a szűk helyeket, és bejusson a fogai és az ínye közé. ne hagyjon ki egyetlen helyet sem, bármilyen kicsi is legyen az. A baktériumok hajlamosabbak a kis, nehezen elérhető helyeken felhalmozódni. Próbálja ki a vízselymet, ha a hagyományos fogselyemmel gondjai vannak. Kerülje a kemény ételeket és az olyan dolgokat, mint a magvak, amelyek megakadhatnak a fogai között.