A vérnyomás és a koleszterinszint csodaszere

A szőlő gyógyászati célú felhasználása hosszú múltra tekint vissza, egészen az ókori Görögországig. Gyakran ez a hagyományos „gyógyszer” bor formájában jelent meg, de leveleit és gyümölcsét a torokfájástól kezdve a kolerán és a szemfertőzésen át a hányingerig mindenféle probléma kezelésére használták. Ilyen gyógymódokat a szőlő szinte minden részéből – még a magokból is – készítettek.

A szőlőmagkivonatot a borszőlő zúzott magjából készítik. Általában szájon át szedhető kapszula vagy aromaolaj formájában kapható.

Bár még több kutatásra van szükség, néhány előzetes tanulmány arra utal, hogy a szőlőmagkivonat számos egészségügyi előnnyel járhat. A szőlőmagkivonatban található proantocianidinek a növényekben természetesen megtalálható flavonoidok egy típusa. A szőlőmagolajnak ez az összetevője csökkentheti a lábdagadást, amelyet általában a hosszú ideig tartó ülés során tapasztalhat.

Kutatók, akik 24 metabolikus szindrómában szenvedő felnőtt vérnyomását vizsgálták – akiknek többsége prehipertenzióval, vagyis emelkedett vérnyomással rendelkezett –, azt találták, hogy azoknál, akik szőlőmagkivonatot szedtek, csökkent a vérnyomás.

A szőlőmagkivonatban lévő tanninok aktív antioxidánsok. Emiatt a szőlőmagkivonat szedése megvédheti az erek bélését a károsodástól. Ily módon a szőlőmagkivonat pozitív hatással lehet a szívbetegségben és egyéb keringési problémákban szenvedőkre.

A szőlőmagkivonat az ásványi krómmal kombinálva csökkentheti az LDL, vagyis a rossz koleszterin szintjét. A magas koleszterinszint a szívbetegség és a stroke kockázatának teszi ki Önt.

Egy ígéretes vizsgálat azt mutatta, hogy ez a kombináció hatékonyabb, mint a szőlőmagolaj króm nélkül, de további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy biztosak lehessünk ebben a lehetséges koleszterinszint-csökkentő hatásban.

A szőlőmagkivonat hívei azt állítják, hogy csökkentheti a szervezet hisztamin termelését, amely része annak a láncreakciónak, amelyet az immunrendszer indít el, amikor megtámadják. A hisztaminok okozzák az olyan bosszantó allergiás tüneteket, mint az orrfolyás, a torokfájás vagy a szemviszketés. Bár a kutatók tanulmányozták ezt, az eredmények azonban vagy túl korlátozottak, vagy túl kevéssé meggyőzőek ahhoz, hogy ezt biztosan megerősítsék.