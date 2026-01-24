Mit igyunk a koleszterinszint csökkentéséért?

A teafogyasztás kiegyensúlyozott étrenddel kombinálva segíthet a szív egészségének megőrzésében. Egyes teafajták pedig olyan jótékony vegyületeket tartalmaznak, amelyek segíthetnek csökkenteni a „rossz” koleszterinszintet.

1. Zöld tea

Katekineket tartalmaz, amelyek erős antioxidánsok, és csökkentik a „rossz” koleszterin szintjét a vérben – írja a Health.

A zöld tea fogyasztása akár 5%-kal is csökkenti az összkoleszterinszintet és a „rossz” koleszterint. Tanulmányok kimutatták, hogy az összkoleszterinszint akár 1%-os csökkenése is 2-3%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

2. Fekete tea

Az ital polifenolokat tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni a „rossz” koleszterinszintet. Ez a hatás erősebb lehet azoknál az embereknél, akiknél fokozott a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.

A kutatások azt is sugallják, hogy a fekete tea polifenoljai elősegítik az általános jólétet azáltal, hogy csökkentik a szervezet által felszívódó zsír és cukor mennyiségét, javítják a vérkeringést és fenntartják az egészséges vérnyomást.

3. Gyömbértea

Leginkább emésztési előnyeiről ismert, de olyan vegyületeket is tartalmaz, amelyek csökkenthetik a gyulladást és támogathatják a szív egészségét.

Egyedi, enyhe íze van, és melegen vagy hidegen is fogyasztható. Az oolong tea katechineket és más polifenolokat tartalmaz, amelyekről kimutatták, hogy csökkentik a koleszterinszintet. Ezek a vegyületek a lipáz, a zsíremésztésben részt vevő enzim blokkolásával fejthetik ki hatásukat, ami segíthet csökkenteni a bélben felszívódó zsír mennyiségét.

5. Hibiszkusz tea

Tanulmányok kimutatták, hogy ez a tea csökkenti a „rossz” koleszterinszintet, miközben növeli a „jó” koleszterinszintet. A magasabb „jó” koleszterinszint a jobb szív egészséggel jár.

Úgy gondolják, hogy ezek a hatások nagyrészt az antocianinok nevű antioxidánsoknak köszönhetők, amelyek a hibiszkuszban találhatók.