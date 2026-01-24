2026. január 25., vasárnap

Előd

Életmód

Mi történik, ha egyszerre több mint öt mandarint eszünk?

 2026. január 24. szombat. 22:53
A fő újévi gyümölcs rengeteg rostot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. A mandarin segít erősíteni az immunrendszert, normalizálni a gyomor-bélrendszer működését és megelőzni a rosszindulatú daganatok kialakulását. A szakértők azonban azt tanácsolják, hogy naponta legfeljebb öt mandarint fogyasszanak.

A mandarin is rendkívül gazdag vitaminokban
Mi az oka egy ilyen tiltásnak?

Minden gyümölcs gazdag fruktózban. A túl sok mandarin fogyasztása súlyos anyagdózist okozhat, ami káros hatással lehet a májra.

Az allergiára hajlamosaknak és a gyomorhurutban szenvedőknek kerülniük kell a mandarin túlzott fogyasztását. Továbbá kerüljék a gyümölcs éhgyomorra fogyasztását reggel, mivel a levében található savak irritálhatják a gyomor-bél traktust. A túlzott rostfogyasztás sem jó ötlet, mivel puffadáshoz és felfúvódáshoz vezethet.

Így a mandarin ajánlott napi bevitele nem haladja meg az 5 darabot - írta meg a Gismeteo.

