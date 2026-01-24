Életmód
Mi történik, ha egyszerre több mint öt mandarint eszünk?
Minden gyümölcs gazdag fruktózban
A mandarin is rendkívül gazdag vitaminokban
Fotó: AFP/Anadolu/Didem Mente
Mi az oka egy ilyen tiltásnak?
Minden gyümölcs gazdag fruktózban. A túl sok mandarin fogyasztása súlyos anyagdózist okozhat, ami káros hatással lehet a májra.
Az allergiára hajlamosaknak és a gyomorhurutban szenvedőknek kerülniük kell a mandarin túlzott fogyasztását. Továbbá kerüljék a gyümölcs éhgyomorra fogyasztását reggel, mivel a levében található savak irritálhatják a gyomor-bél traktust. A túlzott rostfogyasztás sem jó ötlet, mivel puffadáshoz és felfúvódáshoz vezethet.
Így a mandarin ajánlott napi bevitele nem haladja meg az 5 darabot - írta meg a Gismeteo.