A fekete és zöld tea ugyanabból a Camellia sinensis cserjéből származik (képünk illusztráció)

Bár a fekete és a zöld tea ugyanaz a növény, nagyban különböznek az előállításuk és elkészítésük módjában. Ezek a különbségek befolyásolják az ízüket, a koffeintartalmukat és az antioxidáns-tartalmukat.

A Very Well Health című kiadvány azt írja, hogy a fekete tea több koffeint tartalmaz, míg a zöld tea több antioxidánst.

A koffein egy természetes vegyület, amely a teacserje leveleiben található. Központi idegrendszeri stimuláns. A koffein segít:

fokozza az éberséget és csökkenti a fáradtságot;

javítja az agyműködést;

felgyorsítja az anyagcserét;

növelje az edzés hatékonyságát.

A fekete és a zöld tea koffeintartalma eltérő. A fekete tea teljesen oxidált levelekből készül, ami azt jelenti, hogy általában több koffeint tartalmaz, mint a zöld tea.

Egy átlagos, 237 ml-es (8 unciás) csésze tea körülbelül 47 milligramm (mg) koffeint tartalmazhat. Egy csésze zöld tea körülbelül 30 mg koffeint tartalmaz.

Az italválasztás a személyes preferenciáktól függ. Ha olyan italra van szüksége, amely élénkít és fokozza a figyelmet, akkor jobb, ha fekete teát választ.

Melyikben van több antioxidáns - a fekete vagy a zöld teában?

A teában található fő antioxidáns vegyületek a polifenolok, amelyek segíthetnek:

csökkenteni a gyulladást;

véd az oxidatív stressz ellen;

a sejtek károsodásának megelőzése;

csökkentse a szívbetegségek kockázatát.

A zöld tea több antioxidánst tartalmaz, mint bármely más tea. Körülbelül 90%-ban polifenolokból áll, beleértve a katechineket, például az epigallocatechin-gallátot (EGCG). Karotinoidokat, tokoferolokat, esszenciális ásványi anyagokat és különféle fitokemikáliákat is tartalmaz.

A fekete tea emellett kiváló antioxidánsforrás, beleértve a katechineket, teaflavinokat és thearubigineket, valamint az esszenciális ásványi anyagokat és vitaminokat. A teában található fűszerek, mint például a fahéj, a gyömbér, a szegfűszeg és a kardamom, polifenolokat és gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmaznak, amelyek gyógyászati ​​célokra használhatók.

Összességében a zöld tea antioxidánstartalma sokkal magasabb, mint a fekete teáé. Ez valószínűleg az oxidáció és az erjedés során megőrződő antioxidánsok magasabb szintjének köszönhető.