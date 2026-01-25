Ezért van jó hatással a brokkoli a gyomor-bélrendszerre

A brokkoli jótékony hatással lehet a gyomor-bélrendszer egészségére, és csökkentheti számos krónikus betegség kialakulásának kockázatát.

Olga Vladimirovna Tarasova, a Pirogovi Egyetem docense szerint a brokkoli legértékesebb összetevője a szulforafán, egy biológiailag aktív anyag, amely a zöldség felvágása, rágása és megfelelő elkészítése során keletkezik. Gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, segít csökkenteni a gyomor és a belek nyálkahártyájának enyhe gyulladását, és elősegíti a méregtelenítésben részt vevő májenzimek aktiválódását – írja a sports.kz.

Tanulmányok kimutatták, hogy a szulforafán gátolhatja a Helicobacter pylori baktérium aktivitását, amely a gyomorhurut és a gyomorfekély egyik fő okozója. A brokkolit inkább táplálékkiegészítőnek, mint gyógyszeres alternatívának tekintik.

A szakértő megjegyezte, hogy a brokkoli gazdag mind oldható, mind oldhatatlan rostokban. Az oldható rost táptalajként szolgál a hasznos bélflóra számára, és segít fenntartani az egészséges mikrobiomot, amely fontos szerepet játszik a szervezet immunvédelmében és az anyagcsere-folyamatokban.

A zöldség antioxidánsokat is tartalmaz – C-, E-vitamint, béta-karotint és K-vitamint. Szulforafánnal kombinálva ezek segítenek megerősíteni a gyomornyálkahártya védőgátját, növelve annak ellenálló képességét az agresszív tényezőkkel szemben.

Tarasova epidemiológiai tanulmányokat is megemlített, amelyek a keresztesvirágú zöldségek rendszeres fogyasztását a gyomor-bélrendszeri rákos megbetegedések kialakulásának alacsonyabb kockázatával hozták összefüggésbe. Az orvos szerint ez egy statisztikai összefüggés, nem közvetlen terápiás hatás.

A szakember hangsúlyozta azonban, hogy a brokkoli nem mindenkinek való. Pajzsmirigy-alulműködésben szenvedőknek nem ajánlott nyersen vagy nagy mennyiségben fogyasztani, és az irritábilis bélszindróma esetén a zöldség fokozhatja a puffadást és a kellemetlen érzést. Ilyen esetekben a párolt vagy főtt brokkoli az előnyösebb.

A főzési módszerekkel kapcsolatban az orvos megjegyezte, hogy a nagy mennyiségű vízben történő hosszan tartó forralás csökkenti a zöldség tápértékét. A legkíméletesebb módszereknek az 5-7 perces gőzölés, a gyors sütés vagy a sütés tekinthető. A szulforafán termelésének fokozása érdekében a szakember azt javasolta, hogy a felaprított brokkolit főzés előtt 30-40 percig hagyjuk állni.