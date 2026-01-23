Ezért lehet kockázatos elvihető kávés poharakból inni

Egy ausztrál kutatás megállapította, hogy, ha a kávés pohár műanyagból készült, vagy papírpohár, de van rajta egy vékony műanyag bevonat, akkor nagy eséllyel kis műanyag darabok kerülnek közvetlenül az italunkba. Csak Ausztráliában 1.45 billió egyszer használatos italos poharat használnak évente, és körülbelül 890 millió műanyag fedőt. Globálisan ez a szám évente 500 billió pohár. Ha valaki naponta polietilénből készült pohárból 300 milliliter kávét iszik, akkor 363.000 darab mikroműanyag részecskét fogyaszthat el évente.

Egy ausztrál intézet kutatói azt vizsgálták, hogy forró állapotban hogyan viselkednek ezek az elvihető kávés poharak és kiderült, hogy a hő az, ami elsődlegesen előidézi a mikroműanyagok felszabadulását – írja az Origo.

A mikroműanyagok a nagyobb műanyag tárgyak lebomlásakor keletkeznek, vagy normál használat során közvetlenül a műanyag termékekből szabadulnak fel. Ezek a részecskék a környezetbe, az ételünkbe, és végül a szervezetünkbe kerülnek. Jelenleg nincsenek meggyőző bizonyítékok arról, hogy mennyi mikroműanyag marad a szervezetünkben.

A Journal of Hazardous Materials magazinban megjelent tanulmányukban a kutatók először metaanalízist végeztek, vagyis a meglévő kutatások statisztikai szintézisét végezték el, melynek során 30 tanulmány adatait elemezték. Megvizsgálták, hogy a mindennapi műanyagok, például a polietilén és a polipropilén hogyan viselkednek különböző körülmények között. Egy tényező minden más tényező közül kiemelkedett: a hőmérséklet. Egy tárolóban lévő folyadék hőmérsékletének növekedésével fokozódik a mikroműanyagok felszabadulása.

Az átvizsgált tanulmányokban azt találták, hogy a literenként felszabaduló részecskék mennyisége (néhány száztól a több mint 8 millió részecskéig) az edény anyagától függ.

Érdekes módon az, hogy az ital mennyi ideig van a pohárban, nem volt konzisztens kiváltó oka a mikroműanyagok felszabadulásának, ami arra utal, hogy nem olyan fontos az, hogy mennyi ideig hagyjuk a műanyag pohárban az italunkat, mint az, hogy mekkora a folyadék kezdeti hőmérséklete, amikor a pohárba kerül.

A kutatók Brisbane körül 400 kávés poharat gyűjtöttek össze a két fő pohárfajtából: polietilénből készült műanyag poharakat és műanyag bevonatú papírpoharakat, amik papírnak néznek ki, de belül van rajtuk egy vékony műanyag bevonat. A poharakat 5 Celsius-fokon (a jeges kávé hőmérséklete) és 60 Celsius-fokon (a forró kávé hőmérséklete) tesztelték. Bár mindkét fajta pohár szabadított fel mikroműanyagokat, az eredmény két fő tendenciát tárt fel. Az egyik, hogy számít a pohár anyaga. A műanyag bevonatú papírpoharak mindkét hőmérsékleten kevesebb mikroműanyagot szabadított fel, mint a teljesen műanyagból készült poharak. A másik, hogy a hő jelentős mikroműanyag felszabadulást idéz elő. A teljesen műanyagból készült poharaknál a hideg vízről forró vízre való váltás körülbelül 33%-kal növelte a mikroműanyagok felszabadulását. Ha valaki naponta polietilénből készült pohárból 300 milliliter kávét iszik, akkor 363.000 darab mikroműanyag részecskét fogyaszthat el évente.

A kutatók nagy felbontású képalkotással megvizsgálták a poharak belső falát és azt találták, hogy a teljesen műanyag poharaknak a műanyag bevonatú papírpoharakhoz képest sokkal durvább a felületük, tele vannak hegyekkel és völgyekkel. Ez a durvább textúra könnyebbé teszi a részecskék leszakadását. A hő gyorsítja ezt a folyamatot azzal, hogy lágyítja a műanyagot és a műanyag tágulását és összehúzódását idézi elő, több felületi egyenetlenséget hozva létre, ami végül letöredezik és az italunkba kerül.

Forró italok esetén a legjobb választás, ha rozsdamentes acélból, kerámiából, vagy üvegből készült poharat használunk, mivel ezek az anyagok nem árasztják magukból a mikroműanyagot. Ha eldobható poharat kell használnunk, jobb a műanyag bevonatú papírpohár, mert az kevesebb mikroműanyagot áraszt magából, mint a teljesen műanyag pohár, bár egyik sem mikroműanyag mentes. És mivel a hő indítja be a műanyag felszabadulást, forró folyadékot közvetlenül ne tegyünk műanyag bevonatú edénybe.