Ez a kávé a legkárosabb az egészségre

Nuria Dianova táplálkozási szakértő és gasztroenterológus elmagyarázta a legfontosabb különbségeket, és azonosította a legveszélyesebb italtípust.

A kávé világa sokkal gazdagabb, mint amit a napi rutinból ismerünk

A teljes kávébabból készült kávé fő előnyei a 100%-ban természetes összetétel, a szervezet sejtjeit védő antioxidánsok maximális megőrzése, valamint az ital erősségének teljes kontrollja. Elkészítése azonban tovább tart, és általában drágább is – írja a sports.kz.

Az instant kávé könnyen elkészíthető és megfizethető. A kényelemnek azonban ára van: a hosszas feldolgozás során a tápanyagok jelentős része elvész, és gyakran adnak hozzá aromákat és tartósítószereket az íz fokozása érdekében.

„A teljes kávébab kevesebb feldolgozáson megy keresztül, így több antioxidánst tartalmaz. Tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy a teljes kávébab egészségesebb” – hangsúlyozza Nuria Dianova.

A táplálkozási szakértő szerint a legkárosabb kávé azonban nem az instant kávé önmagában, hanem minden olyan kávé, amelyhez hozzáadott cukrot vagy szirupot adnak. Az ilyen édes italok, különösen a karamell- vagy vaníliaízűek rendszeres fogyasztása negatívan befolyásolja az egészséget.

A szakértő ideális választásnak egy pohár vízzel leöblített eszpresszót javasol. Ha azonban instant kávét választunk, válasszunk tiszta terméket hozzáadott aromák és édesítőszerek nélkül – nem olyan egészséges, mint a teljes kávébabból készült kávé, de mértékkel fogyasztva nem okoz különösebb kárt.