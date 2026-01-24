2026. január 24., szombat

Előd

Egy karnyújrásnyira lehet a hosszú fiatalság

Egy amerikai biológusnak sikerült egereket fiatalítania

MH
 2026. január 24. szombat. 12:24
David Sinclair, a Harvard molekuláris biológus professzora szerint kifejlesztettek egy technológiát, amely fiatalító oldatok segítségével 100 évvel meghosszabbítja az élettartamot. Ezt azonban eddig csak rágcsálókon tesztelték.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Jean-Pierre Muller

Sinclair vezette csapata azzal kezdte, hogy idős egerek látószerveit fiatalította, és sikeresen helyreállították a retinát, amely neuronokból áll és az életkor előrehaladtával lebomlik. Ez jelentős, mivel ezen sejtek hatékony helyreállítása megnyithatja az utat a teljes agyfiatalítás előtt.

Egerekbe egy speciális enzimkeveréket injektáltak, amely képes volt sejteket megfiatalítani, sőt akár korukat is visszaállítani. A folyadékot „Yamanaka koktélnak” nevezik a japán Nobel-díjas tudós tiszteletére, aki felfedezte az egyedülálló szövet-átprogramozás titkát.

Sinclair elmagyarázza, hogy mind az egerekben, mind az emberekben a sejtek idővel „elfelejthetik”, hogyan kell megfelelően működniük. Ez okozza a különféle problémákat, a ráncoktól az életkorral összefüggő demenciáig. Más szóval, az emlősök egy „szoftverhiba” miatt öregednek, Sinclair pedig folytatja a számítógépes analógiát, azzal érvelve, hogy a test a fiatalkori adatok „biztonsági másolatát” tartalmazza. Yamanaka összetétele pedig elősegíti ezt az aktiválódást, megfiatalítva a sejteket.

Hasonló kísérleteket végzett 2016-ban Juan Belmonte spanyol kutató, de a fiatalító hatások mellett mellékhatások is jelentkeztek, nevezetesen daganatfejlődés. Sinclair módosította a Yamanaka összetételét, és megszüntette ezt a mellékhatást (legalábbis rágcsálóknál).

A tudós az egér testének más részeit is tervezi tanulmányozni. Egyelőre óvatos az emberi alanyokkal kapcsolatban: sokkal részletesebb tesztelésre van szükség.

