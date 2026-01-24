Életmód
Egy karnyújrásnyira lehet a hosszú fiatalság
Egy amerikai biológusnak sikerült egereket fiatalítania
Sinclair vezette csapata azzal kezdte, hogy idős egerek látószerveit fiatalította, és sikeresen helyreállították a retinát, amely neuronokból áll és az életkor előrehaladtával lebomlik. Ez jelentős, mivel ezen sejtek hatékony helyreállítása megnyithatja az utat a teljes agyfiatalítás előtt.
Egerekbe egy speciális enzimkeveréket injektáltak, amely képes volt sejteket megfiatalítani, sőt akár korukat is visszaállítani. A folyadékot „Yamanaka koktélnak” nevezik a japán Nobel-díjas tudós tiszteletére, aki felfedezte az egyedülálló szövet-átprogramozás titkát.
Sinclair elmagyarázza, hogy mind az egerekben, mind az emberekben a sejtek idővel „elfelejthetik”, hogyan kell megfelelően működniük. Ez okozza a különféle problémákat, a ráncoktól az életkorral összefüggő demenciáig. Más szóval, az emlősök egy „szoftverhiba” miatt öregednek, Sinclair pedig folytatja a számítógépes analógiát, azzal érvelve, hogy a test a fiatalkori adatok „biztonsági másolatát” tartalmazza. Yamanaka összetétele pedig elősegíti ezt az aktiválódást, megfiatalítva a sejteket.
Hasonló kísérleteket végzett 2016-ban Juan Belmonte spanyol kutató, de a fiatalító hatások mellett mellékhatások is jelentkeztek, nevezetesen daganatfejlődés. Sinclair módosította a Yamanaka összetételét, és megszüntette ezt a mellékhatást (legalábbis rágcsálóknál).
A tudós az egér testének más részeit is tervezi tanulmányozni. Egyelőre óvatos az emberi alanyokkal kapcsolatban: sokkal részletesebb tesztelésre van szükség.