Egy karnyújrásnyira lehet a hosszú fiatalság

David Sinclair, a Harvard molekuláris biológus professzora szerint kifejlesztettek egy technológiát, amely fiatalító oldatok segítségével 100 évvel meghosszabbítja az élettartamot. Ezt azonban eddig csak rágcsálókon tesztelték.

Sinclair vezette csapata azzal kezdte, hogy idős egerek látószerveit fiatalította, és sikeresen helyreállították a retinát, amely neuronokból áll és az életkor előrehaladtával lebomlik. Ez jelentős, mivel ezen sejtek hatékony helyreállítása megnyithatja az utat a teljes agyfiatalítás előtt.

Egerekbe egy speciális enzimkeveréket injektáltak, amely képes volt sejteket megfiatalítani, sőt akár korukat is visszaállítani. A folyadékot „Yamanaka koktélnak” nevezik a japán Nobel-díjas tudós tiszteletére, aki felfedezte az egyedülálló szövet-átprogramozás titkát.

Sinclair elmagyarázza, hogy mind az egerekben, mind az emberekben a sejtek idővel „elfelejthetik”, hogyan kell megfelelően működniük. Ez okozza a különféle problémákat, a ráncoktól az életkorral összefüggő demenciáig. Más szóval, az emlősök egy „szoftverhiba” miatt öregednek, Sinclair pedig folytatja a számítógépes analógiát, azzal érvelve, hogy a test a fiatalkori adatok „biztonsági másolatát” tartalmazza. Yamanaka összetétele pedig elősegíti ezt az aktiválódást, megfiatalítva a sejteket.

Hasonló kísérleteket végzett 2016-ban Juan Belmonte spanyol kutató, de a fiatalító hatások mellett mellékhatások is jelentkeztek, nevezetesen daganatfejlődés. Sinclair módosította a Yamanaka összetételét, és megszüntette ezt a mellékhatást (legalábbis rágcsálóknál).

A tudós az egér testének más részeit is tervezi tanulmányozni. Egyelőre óvatos az emberi alanyokkal kapcsolatban: sokkal részletesebb tesztelésre van szükség.