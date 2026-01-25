2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

A tej rejtett egészségügyi kockázatai

Hatásait vitatják a szakértők

MH
 2026. január 25. vasárnap. 16:34
Megosztás

A tejet régóta egészséges élelmiszernek tekintik – a csontok és a fogak kalciumforrásának. A modern kutatások azonban azt mutatják, hogy a tej egészségügyi hatásai sokkal összetettebbek.

A tej rejtett egészségügyi kockázatai
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Phanie/GARO

Achim Sam táplálkozási szakértő szerint a tejtermékek csökkenthetik olyan betegségek kockázatát, mint a 2-es típusú cukorbetegség, valamint pozitív hatással lehetnek a vérnyomásszintre és védelmet nyújtanak a csontvesztéssel szemben – írja a sports.kz.

„A tejzsír számos előnnyel jár, és a tej több tápanyagot tartalmaz, mint sok növényi alapú táplálékkiegészítő, például a zab- vagy mandulatej. Azoknak, akik nem laktózérzékenyek, ki kell használniuk ezeket az előnyöket” – mondta Achim Sam.

A tej bizonyos típusú rákkal összefüggő sejtfolyamatokra gyakorolt ​​hatása azonban továbbra is vitatott. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a tej csökkentheti a bél- és hólyagrák kockázatát, de a prosztata- és emlőrákra gyakorolt ​​hatása egyes esetekben vitatott.

A szakértők azt is megjegyzik, hogy a tej minősége a tehenek nevelési körülményeitől függ – a friss füvön legelő és természetes takarmánnyal etetett állatok teje jellemzően kedvezőbb zsírsavprofilt tartalmaz.

A tej hatásai az egyéni tényezőktől, a fogyasztott mennyiségtől és a termék típusától függően változó, teszik hozzá a szakértők.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink