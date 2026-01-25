A tej rejtett egészségügyi kockázatai

A tejet régóta egészséges élelmiszernek tekintik – a csontok és a fogak kalciumforrásának. A modern kutatások azonban azt mutatják, hogy a tej egészségügyi hatásai sokkal összetettebbek.

Achim Sam táplálkozási szakértő szerint a tejtermékek csökkenthetik olyan betegségek kockázatát, mint a 2-es típusú cukorbetegség, valamint pozitív hatással lehetnek a vérnyomásszintre és védelmet nyújtanak a csontvesztéssel szemben – írja a sports.kz.

„A tejzsír számos előnnyel jár, és a tej több tápanyagot tartalmaz, mint sok növényi alapú táplálékkiegészítő, például a zab- vagy mandulatej. Azoknak, akik nem laktózérzékenyek, ki kell használniuk ezeket az előnyöket” – mondta Achim Sam.

A tej bizonyos típusú rákkal összefüggő sejtfolyamatokra gyakorolt ​​hatása azonban továbbra is vitatott. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a tej csökkentheti a bél- és hólyagrák kockázatát, de a prosztata- és emlőrákra gyakorolt ​​hatása egyes esetekben vitatott.

A szakértők azt is megjegyzik, hogy a tej minősége a tehenek nevelési körülményeitől függ – a friss füvön legelő és természetes takarmánnyal etetett állatok teje jellemzően kedvezőbb zsírsavprofilt tartalmaz.

A tej hatásai az egyéni tényezőktől, a fogyasztott mennyiségtől és a termék típusától függően változó, teszik hozzá a szakértők.